کشتی حامل تجهیزات پارس جنوبی در خلیج فارس غرق شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک فروند کشتی حامل تجهیزات فاز 12 پارس جنوبی در نزدیکی خلیج نایبند به دلیل نقص فنی غرق شده است که تاکنون گروهای امداد دریایی، غواصان و بالگرد برای امداد و نجات به خدمه این کشتی به منطقه حادثه اعزام شده اند.

تاکنون هیچگونه آمار رسمی درباره دلایل این حادثه نفتی در نزدیکی بندر عسلویه و همچنین تعداد کشته شادگان این حادثه از سوی سازمان های ذیصلاح منتشر نشده است.

این کشتی باری متعلق به یکی از شرکتهای پیمانکاری شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ( دریا کوش) است.

هم اکنون یک کمیته بحران متشکل از شرکتهای نفت و گاز پارس، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، شرکت ملی نفتکش، بهداشت و درمان صنعت نفت، سازمان منطقه ویزه اقتصادی انرژی پارس، سازمان دریانوردی و پایانه های نفتی برای بررسی دلایل این حادثه تشکیل شده است.

محمد راستاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر درباره این حادثه گفته است: با وقوع حادثه بلافاصله عملیات تجسس و نجات دریایی با بهره گیری از چندین فروند یدک کش و شناور ناجی تحت مدیریت مرکز تجسس و نجات دریایی اداره بنادر و دریانوردی عسلویه آغاز شد که تاکنون 60 نفر از سرنشینان این شناور نجات یافته اند.

به گفته وی هم اکنون عملیات تجسس و نجات دریایی و هوایی با به کارگیری چندین شناور و یک بالگرد که از جزیره کیش به عملیات تجسس و نجات پیوسته برای یافتن 12 سرنشین دیگر این شناور ادامه دارد.

اخبار تکمیلی تا دقایقی دیگر منتشر می شود.