تیم بسکتبال "جهش ترابری قم" از پیروزی در خانه محروم ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌‌های کشور شامگاه پنجشنبه، هفته نخست خود را پشت سر گذاشت و طی آن در یکی از دیدارهای حساس این هفته، تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دیداری حساس در خانه برابر تیم بسکتبال پویا تهران ناکام و از کسب پیروزی در خانه محروم ماند.



جهش ترابری قم که در نخستین بازی خانگی خود از دور رفت لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور برابر تیم بسکتبال پویا تهران بازی می‌کرد، در مصاف با مهمان خود نتیجه‌ای بهتر از باخت 64 بر 57 کسب نکرد تا مقابل یکی از تیم های ضعیف لیگ امسال شکست را پذیرا باشد.



نماینده بسکتبال قم در لیگ دسته برتر بسکتبال این فصل که زمان کمی برای آماده سازی حضور در این دیدار در اختیار داشت و با کمتر از یک هفته تمرین در این دیدار حضور یافته بود، این هفته در خانه موفق به کسب پیروزی و سه امتیاز نشد تا نگرانی ها از بابت حضور ضعیف این تیم در لیگ امسال آغاز شود.



تیمی که نسبت به فصل گذشته کامل ترکیب اصلی و بازیکنان سرشناس خود را از دست داده است، در این مسابقه با عده ای جوان گمنام و کم نام و نشان مقابل تیم بسکتبال پویا تهران صف آرایی کرد و در نهایت تن به شکست خانگی داد.



در این دیدار که در حضور عده کم و انگشت شمار تماشاگران علاقه‌مند به بسکتبال در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، جهش ترابری قم در مصاف با تیم دهم جدول فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال، در نیمه نخست تن به شکست 34 بر 27 داد.



بعد از صبحت‌هایی که مربیان با بازیکنان خود در فاصله بین دو نیمه داشتند، بازی جهش ترابری قم برابر پویا تهران در نیمه دوم به مراتب بهتر از نیمه نخست پیگیری شد و طی آن در دقایق آغازین این نیمه، جهش ترابری قم با استفاده از فرصت ها حتی از حریف خود پیشی گرفت اما چه سود که در ادامه بازی تیم پویا امتیازات بیشتر جمع آوری کرد و موفق به کسب پیروزی در این دیدار شد.



جهش ترابری قم در حالی این دیدار خانگی را با شکست پشت سر گذاشت که کوارتر نخست با حساب 19 بر 10 به سود این تیم به پایان رسید، در کواتر دوم تیم پویا تهران صاحب برتری 24 بر 8 شد تا نیمه نخست 34 بر 27 به سود این تیم به پایان برسد.



در نیمه دوم و در کوارتر سوم تیم پویا تهران باز هم به بتری 17 بر 15 رسید تا با کسب برتری در کوارتر چهارم، این مسابقه را با نتیجه 64 بر 57 به سود خود به پایان برساند.



گفتنی است: بسکتبالیست های جهش ترابری قم در هفته دوم از دور رفت مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور پنجشنبه آینده در گرگان با تیم شهرداری این شهر مسابقه می دهند.

