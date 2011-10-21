احسان آبیار قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در قانون برنامه توسعه سوم کشور، دولت مکلف شد تا قانون جامع ایثارگران را تنظیم کند ولی پس از گذشت 11 سال از آن قانون، لایحه جامعی از ایثارگران تاکنون به مرحله اجرایی در نیامده است.

وی با اشاره به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران به تنهایی نمی تواند مشکلات ایثارگران را پیگیری کند و همه مسئولان سایر دستگاههای اجرایی باید در این راه همکاری داشته باشند، اضافه کرد: پس از 32 سال از انقلاب، متاسفانه هنوز برای درمان ایثارگران کاری صورت نگرفته است.

آبیار، به غیر کارشناسی بودن برخی از مصوبات در مورد ایثارگران انتقاد کرد و ادامه داد: متاسفانه به جهت اینکه سیستم متمرکزی وجود ندارد و مصوباتی که از سوی سازمانهای کشوری تصویب و ابلاغ می شود، بدون کارشناسی بوده، شهرستانها در حین اجرا آن با مشکل مواجه می شوند.

وی با اشاره به دستورالعمل بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در خصوص پرداخت هزینه درمان ایثارگران توسط دستگاههای اجرائی اشاره کرد و افزود: از زمانی که بحث پرداخت سرانه درمان جانبازان و ایثارگران شاغل در ادارات به ارگا‌نهای مربوطه واگذار شد، به جانبازان شاغل سرانه درمان پرداخت نمی‌شود.

مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امورایثارگران مازندران تصریح کرد: حدود شش ماه از زمان اجرای این قانون می گذرد و مشکل برای جامعه ایثارگران شاغل ایجاد شد و بسیاری از جانبازان منتظر رفع این مشکل در دستگاههای اجرایی هستند.