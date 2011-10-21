کبدی کاران قم در لیگ برتر عملکرد ضعیفی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، قرار گرفتن در آخرین مکان جدول رده بندی گروه نخست مرحله مقدماتی فصل جدید پیکارهای لیگ برتر کبدی سالنی باشگاه های کشور نشان می‌دهد که کبدی کاران پست بانک قم عملکرد ضعیفی داشته و باید به فکر تقویت خود برای دور برگشت باشند.



دور رفت از مرحله مقدماتی فصل جدید مسابقات لیگ برتر کبدی استاندارد (سالنی یا هفت نفره) باشگاه‌های کشور با رقابت 10 تیم مدعی در سالن ورزشی شهدای هفدهم شهریور اصفهان برگزار شد و با معرفی تیم های برتر این مرحله به پایان رسید.



رقابت پست بانک قم با حریفان در گروه نخست



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کبدی، در این مسابقات که به مدت سه روز به میزبانی هیئت کبدی استان اصفهان به طول انجامید در گروه نخست تیم های کبدی پست بانک قم، ایثار محمدآباد گرگان، هیئت کبدی کرمانشاه، دهیاران تالش و تختی تهران حضور داشتند.



این در حالی است که رقابت های دور رفت از مرحله گروهی رقابت های لیگ برتر کبدی در گروه دوم نیز با جدال تیم های کبدی مردان راه و ترابری اصفهان، نقده آذربایجان غربی، هیئت کبدی لرستان، هیئت کبدی سیستان و بلوچستان و هیئت کبدی خرمشهر برگزار شد.



قرار گرفتن پست بانک قم در آخرین جایگاه رده بندی



اما در پایان دیدار این مرحله و در رده بندی نهایی تیم‌های حاضر در گروه های دو گانه، در گروه نخست تیم کبدی ایثار محمدآباد گرگان موفق تین تیم گروه بود که در مقابل حریفان خود موفق به کسب چهار پیروزی قاطع متوالی شد و در صدر جدول رده بندی جای گرفت.



در گروه نخست مرحله مقدماتی، تیم هیئت کبدی کرمانشاه با به دست آوردن دو پیروزی در جایگاه دوم رده بندی ایستاد، تیم کبدی دهیاران تالش رده سوم را از آن خود کرد و تیم های کبدی تختی تهران و پست بانک قم در مکان های چهارم و پنجم ایستادند.



راه و ترابری اصفهان صدرنشین گروه دوم



همچنین در گروه دوم مرحله مقدماتی از دور رفت پیکارهای لیگ برتر کبدی سالنی باشگاه های کشور، میزبان رقابت ها یعنی تیم تیم کبدی راه و ترابری اصفهان بهترین عملکرد را داشت و با کسب چهار پیروزی متوالی صدرنشین بلامنازع گروه دوم شد.



در جدول رده بندی گروه دوم مسابقات لیگ برتر کبدی سالنی، تیم هیئت کبدی نقده آذربایجان غربی موفق به کسب مقام دوم شد، هیئت کبدی لرستان در جایگاه سوم ایستاد و تیم های هیئت کبدی سیستان و بلوچستان و هیئت کبدی خرمشهر نیز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.



10 تا 13 آبان زمان برگزاری دیدارهای دور برگشت



اما دور برگشت مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات قرار است روزهای دهم تا سیزدهم آبان ماه در گرگان و اصفهان برگزار شود و سه تیم برتر هر گروه که جمعا شش تیم می شوند جواز حضور در مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر کبدی استاندارد را کسب خواهند کرد.



بر اساس اعلام فدراسیون کبدی، برنامه مرحله نهایی بلافاصله پس از پایان دور برگشت مرحله مقدماتی از سوی سازمان لیگ کبدی اعلام خواهد شد.



اما نکته قابل توجه دور رفت رقابت های لیگ برتر کبدی سالنی باشگاه های کشور عملکرد ضعیف و دور از انتظار تیم کبدی سالنی پست بانک قم است که به عنوان قهرمانی مسابقات فصل گذشته لیگ دسته اول کبدی در این رقابت ها حضور یافته بود، به همین دلیل مسئولان این تیم قصد دارند برای دور برگشت از یکی دو بازیکن مطرح در ترکیب تیم خود استفاده کنند.

