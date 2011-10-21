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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

صاحب محمدی به مهر اعلام کرد:

نوسازی قطارهای مسافربری تا 2 سال آینده/ ورود قطارهای نو همزمان با نوسازی

نوسازی قطارهای مسافربری تا 2 سال آینده/ ورود قطارهای نو همزمان با نوسازی

مدیرعامل شرکت راه آهن از نوسازی تمامی قطارهای مسافربری تا دو سال آینده خبر داد و گفت: همزمان با ورود قطارهای نو، قطارهای قدیمی هم نوسازی می شوند و پس از بازسازی به عنوان قطارهای مطلوب وارد چرخه ناوگان حمل و نقل خواهند شد.

عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با مهر درباره نوسازی قطارهای مسافربری اظهارداشت: تمامی قطارهای مسافربری قدیمی در یک عملیات دو ساله نوسازی خواهند شند و از قطارهای نامطلوب به قطارهای مطلوب تبدیل می شوند.

وی افزود: امسال نسبت به سال های گذشته قطارها وضعیت مناسب تری دارند و برخی از شرکت های خصوصی قطارهای نامطلوب خود را به قطارهای مناسب و مطلوب تبدیل کرده اند که قطارهای نگین و قطارهای شرکت رجا تبریز از این نوع قطارها هستند.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه 3 دسته قطار در ناوگان حمل و نقل وجود دارد، بیان کرد: قطارهای نامطلوب، قطارهای متوسط و قطارهای مطلوب دسته بندی ناوگان ریلی کشور است که براساس برنامه ریزی شرکت راه آهن، تعداد قطارهای مطلوب هرروز بیشتر می شود.

صاحب محمدی افزود: برنامه اول شرکت راه آهن اینست که قطارهای نو را وارد سیستم حمل و نقل کند که این تعداد این قطارها هر ساله بیشتر میشود و دوم اینکه قطارهای نامطلوب موجود ارتقاء پیدا کند.

وی با اشاره به توانمندسازی بخش خصوصی اظهارداشت: این تعداد قطار به ظرفیت مسافران داخل کشور وجود دارد و نمی توان برخی از قطارها را از سیستم حمل و نقل خارج کرد زیرا بخش خصوصی هزینه هایی را پرداخت کرده که باید از محل جابجایی مسافران تامین کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه نمی توان به منظور نوسازی ناوگان، کمیت جابجایی مسافران را کاهش داد، گفت: همزمان با ورود قطارهای نو، قطارهای قدیمی هم نوسازی می شوند و پس از بازسازی به عنوان قطارهای مطلوب وارد چرخه ناوگان حمل و نقل خواهند شد.

وی افزود: کارگاه های خوبی در کشور توسط بخش خصوصی و با همکاری شرکت راه آهن اجرا شده است که پیش بینی می شود شرکت های خصوصی رقابت بیشتری را برای افزایش سیستم ها خواهند داشت.

کد مطلب 1439034

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