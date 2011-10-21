53 درصد عباس آبادیها در هنرستانهای فنی و حرفه ای تحصیل می کنند

صادق علی درویش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنرستان کار دانش پاسدار حکمت شهرستان عباس آباد با 12 کلاس و با اعتبار دو میلیارد و 200 میلیون ریال در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع که توسط خیر محترمه زینت الملوک حکمت به آموزش و پرورش این شهرستان اهدا شده بود با زیربنای دو هزار و 200 متر مربع افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: مفتخریم که در ایام بازگشایی مدارس ین اتفاق مبارک را رقم می زنیم که برای جامعه و شهرستان خیر و برکت مضاعفی همراه خواهد داشت.

درویش با اشاره به تک نوبته شدن 100 درصد مدارس شهرستان بیان داشت: از همه مسئولانی که ما را یاری کرده تا فرزندان ما با آسایش و آرامش خاطر در نوبت صبح به تحصیل بپردازند قدردانی می شود.

وی بیان داشت: این هنرستان در سه طبقه جهت تحصیل بیش از 250 دانش آموز در رشته های رایانه ،پرورش گل وگیاه، برق، تعمیر لوازم خانگی و حسابداری به بهره برداری رسید.

مدیر آموزش و پرورش عباس آباد تصریح کرد: 53 درصد از دانش آموزان شهرستان عباس آباد در هنرستانهای کار دانش و فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: در این شهرستان با همت خیران نیک اندیش، 12 مدرسه خیر ساز و چهار مدرسه به صورت مشارکت با خیران ساخته شده که پروژه هنرستان شبانه روزی و سالن ورزشی در 22 بهمن امسال به بهره برداری خواهد رسید.



