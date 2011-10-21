استیضاح یک وزیر هر 6 ماه یکبار/ نامجو؛ قربانی جدید تیم دولت

مجید نامجو، وزیری که تنها به فاصله 6 ماه پس از اولین استیضاحش دوباره مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت و قرار است برای بار دوم برای ادامه وزارت وی در حوزه نیرو در مجلس تصمیم گیری شود.

وزیر نیرو که در اسفندماه 89 برای اولین بار مورد استیضاح قرار گرفته بود تنها با اختلاف 1 رای بیشتر یعنی 102 رای مخالف استیضاح در برابر 101 رای موافق، توانست به وزارت نیرو برگردد.

تنوع طلبی مجلسی ها

اما این قصه فقط 6 ماه دوام آورد و این بار نمایندگان با جمع آری 50 امضاء یک بار دیگر طرح استیضاح مجید نامجو، وزیر نیروی دولت دهم را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند و بنا دارند تا در اولین فرصت سایر نمایندگان مجلس را نیز مجاب کنند تا رای خود را از نامجو پس بگیرند.

با این حال خود وزیر نیرو حرف ها و گلایه های دیگری از عملکرد برخی نمایندگان مجلس دارد و در دیدار 15 دقیقه ای خود با خبرنگاران در مقابل سوالات متعدد آنها در مورد ابعاد استیضاحش، مطالبی را بیان کرد.

وزیر نیرو در ابتدای سخنانش با بیان اینکه برای اولین بار است که وزیری دوبار از سوی مجلس استیضاح می شود، این اقدام را نوعی تنوع طلبی دانست و گفت: ممکن است عده ای بخواهند بگویند که کاری را انجام داده اند، استیضاح من را دنبال می کنند.

منطق وزیر

نامجو تلاش زیادی کرد تا از موضع رسمی و با منطق به سوالات استیضاحی خبرنگاران پاسخ دهد اما نتوانست دلخوری و ناراحتی خود را از این اقدام برخی مجلسیان پنهان کند و معتقد بود که هرآنچه در توان داشته گذاشته است تا کار وزارت نیرو زمین نماند.

وی می گوید من عضو کابینه هستم و باید با دولت همراستا و هم جهت حرکت کنم، بنابراین نباید از من انتظار داشته باشند که جدا از سیاست های دولت گام بردارم.

وزیر نیرو فکر می کند همه مواردی که مطرح کنندگان استیضاح به عنوان نقاط ضعف وزارتخانه متبوعش عنوان کرده اند، برعکس نقاط قوت او و همکارانش است و به همین دلیل در صحن علنی مجلس با حداکثر قوا از عملکرد خود دفاع می کند.

دستور رئیس جمهور

نامجو در بخشی از توضیحات خود به رسانه ها به صورت مصداقی نیز وارد برخی مسائل مطرح شده از سوی استیضاح کنندگان شد و گفت: می گویند منابع حاصل از درآمد آب و برق در همین بخش به مصرف نمی رسد در حالی که رفتن درآمدها به خزانه و مدیریت از آنجا، دستور رئیس جمهور است.

وی که حاضر است در راه اجرای هدفمندی یارانه ها قربانی شود خود را کوچکتر از آن می داند که بخواهند وی را قربانی این راه حساب کنند و می گوید برای موفقیت هدفمندی که حتی خارجی ها نیز در ملاقات های مشترک با مقامات ایرانی آن را به عنوان یک نقطه قوت می شناسند، باید بزرگتر از نامجوها نیز قربانی شوند.

مثل ساعت کار می کنیم

وزیر نیرو گفت که با همکارانش هیچ اختلاف نظری ندارد و اینکه برخی معاونانش به دستوراتش عمل نمی کنند را رد کرد و گفت: هر دستوری که من داده ام اجرا می شود.

نامجو اینکه وزارتخانه اش در ماه های گذشته بیشترین انرژی خود را صرف ادغام با وزارت نفت و استیضاح صرف کرده است را رد کرد و گفت: کارها مثل ساعت در حال انجام است.

حال که به قول وزیر نیرو برای دومین بار یک وزیر از سوی مجلس به فاصله 6 ماه استیضاح می شود باید منتظر تصمیم نهایی نمایندگان مردم در مجلس نشست و دید که آیا درصد بیشتر مجلس با نظر 50 امضاء کننده طرح دوباره استیضاح موافقند و یا اینکه بار دیگر نامجو به وزارت نیرو باز خواهد گشت.