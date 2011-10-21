طوفان شهرداری بندرعباس در نیمه دوم/ خروج از بحران با زدن سه گل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در هفته چهارم لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور موفق شد با نتیجه 3 بر 1 مس رفسنجان را در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس شکست دهد.

دو تیم در نیمه نخست این دیدار که با حضور نزدیک به 2 هزار تماشاگر برگزار می شد بازی سردی را به نمایش گذاشتند و هر کدام تک موقعیتهایی را روی دروازه یکدیگر به وجود آوردند که این تیم مس بود که توانست از موقعیت خود استفاده کند.

در دقیقه 26 این دیدار حمید غلامی بازیکن شماره 20 مس رفسنجان با دریافت یک پاس خوب در موقعیت تک به تک با دروازه بان شهرداری قرار گرفت و توانست گل نخست مسابقه را به ثمر برساند و نیمه نخست با همین نتیجه پایان یافت.

البته مس در این نیمه یک گل دیگر هم به ثمر رساند که داور آن را خطا اعلام کرد که این مسئله موجب اعتراض مربیان این تیم شد.

اما نیمه دوم شرایطی کاملا متفاوت با نیمه دوم داشت و شهرداری در این نیمه با یک بازی طوفانی جشنواره ای از گل به راه انداخت.

در ابتدای نیمه دوم و در دقیقه 48 این دیدار داور یک خطای پنالتی را به نفع شهرداری گرفت که امیر خلیفه اصل مهاجم با تجربه و کاپیتان شماره 15 شهرداری توانست این پنالتی را تبدیل به گل کند.

در ادامه حملات شهرداری ادامه یافت و این تیم توانست با ضربه سر زیبای علی مطوری بازیکن شماره هشت خود در دقیقه 55 به گل دوم دست یابد.

در ادامه مس حملاتی را برای جبران نتیجه انجام داد که هیچ کدام از این حملات نتیجه نداد.

در نهایت در دقیقه 80 با سانتر زیبای علی مطوری و ضربه سر زیباتر ابراهیم محمدی بازیکن شماره 17 شهرداری، گل سوم شهرداری به ثمر رسید.

شهرداری با این پیروزی پس از دو شکست پیاپی به نوعی از بحران خارج شد و با شش امتیاز در رتبه هفتم جدول گروه الف لیگ یک قرار گرفت. مس رفسنجان هم با یک امتیاز در انتهای جدول باقی ماند.

دیگر نماینده هرمزگان در لیگ یک یعنی آلومینیوم هرمزگان در همدان مقابل پاس همدان به نتیجه تساوی یک بر یک دست یافت و با شش امتیاز در رتبه ششم جدول گروه ب لیگ دسته یک قرار گرفت.