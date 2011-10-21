ایلام بستری مناسب برای پیاده کردن برنامه های فناوری و اطلاعات است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه کارگروه فناوری و اطلاعات استان گفت: این استان با مساحت و جمعیت کم، بستری مناسب برای پیاده کردن برنامه های حوزه های فناوری و اطلاعات است.

وی اظهار داشت: استفاده از روش های سنتی در دنیایی که به سرعت در حال تغییرات اساسی است، عقب ماندگی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین برنامه های دولت است، تصریح کرد: ایجاد دولت الکترونیک بدون حضور فعال مدیران بخش های مختلف امکان پذیر نیست.

اعلایی با اشاره به اهمیت زیرساختها در بحث فناوری و اطلاعات اظهار داشت: باید وضعیت استان را در این حوزه به طور کامل رصد و بررسی کرد.

وی با تأکید بر توجه به نیازهای مردم، آموزش در حوزه ی فناوری و اطلاعات را بسیار مهم دانست و اعلام کرد: آموزش ها باید در جهت خدمت به مردم و کاملاً جدی باشد.



