به گزارش خبرنگار مهر، رسول هادی زاده، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا صبح جمعه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه با هدف احیای مطالعه و کتابخوانی در جامعه و فروش کتب مختلف با شرایط ویژه و استفاده از تخفیف مناسب برپا شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه سرانه مطالعه در کشور بسیار پایین است، افزود: برگزاری این نمایشگاهها می تواند تاثیر بسزایی در نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی در جامعه داشته باشد.

هادی زاده، پرداختن به کتاب و کتابخوانی را در رشد حیات اجتماعی موثر دانست و یادآور شد: روح یک جامعه در پرتو این مهم بارور می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه انواع کتب دینی، فرهنگی، آموزشی، کمک آموزشی و انواع سی دی و محصولات فرهنگی با تخفیف 10 تا 20 درصدی در اختیار عموم قرار می گیرد.

هادی زاده، گفت: این نمایشگاه تا هشتم آبان ماه در چهار راه شهرداری نکا برپا است.

