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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

حجت الاسلام حسینی:

فعالیت عده ای از وبلاگ نویسان خلاف انصاف، قانون و شرع است

فعالیت عده ای از وبلاگ نویسان خلاف انصاف، قانون و شرع است

اردکان - خبرگزاری مهر: امام جمعه اردکان گفت: فعالیت عده ای از وبلاگ نویسان بی نام و نشان اردکانی خلاف انصاف، قانون و شرع مقدس اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی عصر پنج شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی اردکان، به برخی نگرانی ها در خصوص شیوع وبلاگ های بی هویت و بی نام و نشان در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: گاهی عده ای قلیل از وبلاگ نویسان که معمولا نامی از آنان نیز درج نمی شود با آبرو و حیثیت مسئول یا شخصی حقیقی در شهرستان بازی می کنند.

وی با بیان اینکه مطالب منتشرشده در وبلاگ ها به مثابه سخنی است که از زبان فرد صادر می شود و افزود: در صورت انتشار مطالب خلاف واقع و نادرست، مسئولیت آن به عهده شخص نویسنده و وبلاگ نویس خواهد بود و وی باید در مراجع قضایی جوابگوی تمامی ادعاها، شایعات و اتهام پراکنی های خود باشد.

امام جمعه اردکان نظارت بر عملکرد وبلاگ نویسان در موسم انتخابات را مسئله ای حیاتی دانست و ادامه داد: مقرر شد طی نشستی با تمامی وبلاگ نویسان تذکرات لازم به آنان ارائه شود و در صورت ادامه یافتن برخی بداخلاقی ها، با متخلفان از طریق مجاری قانونی برخوردهای لازم صورت گیرد.

حسینی همچنین با اشاره به آسیبها و معضلات اجتماعی و فرهنگی فراگیر در شهرستان اردکان گفت: اگر چه آسیبهای اجتماعی به نسبت سالهای گذشته تا حد زیادی کنترل و برطرف شده است اما مسئولان نباید دست از تلاش بردارند.

وی افزود: مسئله بدحجابی و بی توجهی عده قلیلی از دانشجویان و سایرین به این مسئله همچنان موجبات نگرانی مردم و مسئولان را فراهم کرده است.

حسینی برنامه ریزی فرهنگی و ایجاد عوامل بازدارنده توسط مسئولان را در این راستا مهم ارزیابی کرد و افزود: باید تلاش شود تا مردم متدین این شهرستان با وضعیت مطلوب، بدون اضطراب و دغدغه در جامعه ای سالم و دینی به زندگی خود ادامه دهند.

برگزاری نشست با روسای مراکز آموزش عالی در خصوص نظارت برپوشش دانشجویان، برگزاری همایش های دوره ای حجاب و عفاف در مراکز آموزش عالی و رسیدگی به معضل پاتوقهای زمستانی در اتاقکهای صحرایی از جمله مصوبات این نشست بود.

کد مطلب 1439045

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