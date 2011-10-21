فعالیت عده ای از وبلاگ نویسان خلاف انصاف، قانون و شرع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی عصر پنج شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی اردکان، به برخی نگرانی ها در خصوص شیوع وبلاگ های بی هویت و بی نام و نشان در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: گاهی عده ای قلیل از وبلاگ نویسان که معمولا نامی از آنان نیز درج نمی شود با آبرو و حیثیت مسئول یا شخصی حقیقی در شهرستان بازی می کنند .

وی با بیان اینکه مطالب منتشرشده در وبلاگ ها به مثابه سخنی است که از زبان فرد صادر می شود و افزود: در صورت انتشار مطالب خلاف واقع و نادرست، مسئولیت آن به عهده شخص نویسنده و وبلاگ نویس خواهد بود و وی باید در مراجع قضایی جوابگوی تمامی ادعاها، شایعات و اتهام پراکنی های خود باشد .

امام جمعه اردکان نظارت بر عملکرد وبلاگ نویسان در موسم انتخابات را مسئله ای حیاتی دانست و ادامه داد: مقرر شد طی نشستی با تمامی وبلاگ نویسان تذکرات لازم به آنان ارائه شود و در صورت ادامه یافتن برخی بداخلاقی ها، با متخلفان از طریق مجاری قانونی برخوردهای لازم صورت گیرد .

حسینی همچنین با اشاره به آسیبها و معضلات اجتماعی و فرهنگی فراگیر در شهرستان اردکان گفت: اگر چه آسیبهای اجتماعی به نسبت سالهای گذشته تا حد زیادی کنترل و برطرف شده است اما مسئولان نباید دست از تلاش بردارند .

وی افزود: مسئله بدحجابی و بی توجهی عده قلیلی از دانشجویان و سایرین به این مسئله همچنان موجبات نگرانی مردم و مسئولان را فراهم کرده است .

حسینی برنامه ریزی فرهنگی و ایجاد عوامل بازدارنده توسط مسئولان را در این راستا مهم ارزیابی کرد و افزود: باید تلاش شود تا مردم متدین این شهرستان با وضعیت مطلوب، بدون اضطراب و دغدغه در جامعه ای سالم و دینی به زندگی خود ادامه دهند .

برگزاری نشست با روسای مراکز آموزش عالی در خصوص نظارت برپوشش دانشجویان، برگزاری همایش های دوره ای حجاب و عفاف در مراکز آموزش عالی و رسیدگی به معضل پاتوقهای زمستانی در اتاقکهای صحرایی از جمله مصوبات این نشست بود.