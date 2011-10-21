بوستان لاله فارسان 85 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی اظهار داشت: با افتتاح فاز دوم بوستان لاله فارسان تا پایان آذر، سرانه فضای سبز در این شهر از ۱۰ به ۱۳ متر مربع افزایش می یابد.

وی به تجهیز بوستان لاله فارسان در آینده ای نزدیک به تجهیزات ورزشی اشاره و عنوان کرد: تجیهزات ورزشی بوستان یاد شده برای اقشار سنی متفاوت مناسب است.

عیدی افزود: سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری برای احداث این بوستان هرینه شده است.

وی سرانه استاندارد فضای سبز شهری را ۱۵ مترمربع اعلام و تصریح کرد: با روند کنونی ایجاد فضای سبز در فارسان، تا دو سال آینده سرانه فضای سبز این شهر به استاندارد های تعریف شده می رسد.



