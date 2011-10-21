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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

درآمد پایدار در شهرداریهای ایلام مورد توجه قرار گیرد

درآمد پایدار در شهرداریهای ایلام مورد توجه قرار گیرد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: با توجه به پتانسیلهای موجود درآمد پایدار در شهرداریهای ایلام مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در نشست شهردارن استان ایلام بر پتانسیل بالای درآمد زایی پایدار در مدیریت شهری با رویکردی علمی و نوین تأکید کرد.

وی گفت: یکی از مهمترین موضوعات در بحث شهرداری ها، درآمد پایدار است.

کرمی ضمن تاکید بر مشارکت مردم در عمران شهری، به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های درآمد زایی شهرداری، اظهار داشت: شهرداریها با اعتماد سازی، مشارکت و همیاری شهروندان را در پروژه های شهری افزایش دهند.

وی تبلیغات و فروش اوراق مشارکت را به عنوان یکی دیگر از ظرفیت های بالای درآمد زایی شهرداریها عنوان کرد و افزود: بهترین زمان کارایی شهرداری ها هنگامی خواهد بود که میزان درآمد پایدار آنها، بیشتر از هزینه های مصرفی باشد.

در ادامه  این همایش، شهرداران و مدیران معاونت عمرانی استانداری به بررسی مسائل و مشکلات حوزه های شهری استان پرداختند.
 

کد مطلب 1439048

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