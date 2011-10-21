تیم بسکتبال جهش ترابری برای موفقیت در لیگ برتر باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس آقاکوچکی شامگاه پنجشنبه بعد از شکست تیمش برابر پویا تهران در دیداری خانگی از هفته نخست دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، اظهار داشت: این تیم با تلاش های خوب استانداری، اداره ورزش و جوانان قم و شرکت جهش توسعه و فقط با بازیکنان جوان با میانگین سنی 21 سال با هدف خدمت به بسکتبال قم در لیگ برتر حضور یافته است و باید مورد حمایت قرار بگیرد



وی در ادامه در خصوص بازی تیمش در مصاف با پویا تهران در هفته نخست مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، ابراز داشت: بازی بسیار خوبی از سوی هر دو تیم به نمایش در آمد و نمی‌توانم بگویم که تیمم برتر از پویا بود زیرا آنها هم تیم قدری بودند.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم افزود: ما شرایط خوبی برای این دیدار نداشتیم، زیرا از تیمی که تنها دو یا سه روز مانده به آغاز یک تورنمنت سخت و طاقت فرسا مانند مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ایران آماده می شود، نمی توان انتظار زیادی داشت.



وی تاکید کرد: پویا هم مانند ما دیر تمرینات خود را آغاز کرده بود ولی با این شرایط ما برای کسب پیروزی به میدان رفته بودیم ولی در استفاده از فرصت‌هایی که در زیر سبد حریف برایمان فراهم شد، کم دقت بودیم و با کسب یک امتیاز میدان را ترک کردیم.



آقاکوچکی تصریح کرد: امسال بنا بر سیاست های باشگاه هدف ما این است که از بازیکنان بومی در ترکیب تیم استفاده کنیم هر چند بازیکنی مانند امیر صباغیان در آخرین لحظات بنا بر مشکلی که از نظر مالی بین وی و باشگاه وجود داشت، به تیم ما اضافه نشد.



وی یادآور شد: جهش ترابری قم در خانه به دنبال کسب دو امتیاز بود و بازی نسبتا خوبی انجام دادیم، هر چند نبود یک بازیکن تاثیر گذار در پست گارد راس کمی ما در این دیدار با مشکل مواجه کرد، تیم ما جوان و با انگیزه است و اگر یکی دو بازیکن با تجربه در اختیار بگیریم، قطعا بهتر از این می شویم.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم این دیدار را یکی از آسانترین بازی‌های تیمش در دور رفت مسابقات مرحله گروهی لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور عنوان کرد و بیان داشت: در هفته نخست برای ما قرعه خوبی انتخاب شده بود اما باز هم می گویم که ما نتوانستیم در نقل و انتقالات بازیکنانی را که نیاز داشتیم جذب کنیم، چند بازیکن از جمله یکی دو چهره خارجی خوب مورد نظر ما بود اما بر سر مسائل مالی توافق حاصل نشد.



وی افزود: با این حال از نتیجه‌ای که در قم برابر تیم بسکتبال پویا تهران به دست آوردیم در صورتی که بتوانیم مهره های مورد نظر خود را جذب کنیم نگران کننده نیست و الا اگر این خواسته محقق نشود، ممکن است که در بازی های بعدی نیز به مشکل برخورد کنیم.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم شامگاه پنجشنبه 28 مهر ماه در دیداری خانگی از هفته نخست مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در سالن شهید حیدریان قم با شکست 64 بر 57 مقابل تیم پویا تهران موفق به کسب تنها یک امتیاز این بازی شد.