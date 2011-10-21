شش هزار تن ماهی سرد آبی در شهرستان اردل تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز خسروی اظهار داشت: این شهرستان با تولید شش هزار و ۵۰۰ تن ماهی سردابی در سال، مقام نخست چهارمحال و بختیاری در تولید ماهیان سردابی را به خود اختصاص داده و استان نیز دارای مقام نخست در سطح کشور است.

وی بخش کشاورزی شهرستان اردل را بسیار مستعد بیان و بیان داشت: بخش آبزی پروری در این شهرستان قابلیت اشتغال زایی بسیاری بالایی داشته که در صورت برنامه ریزی مناسب و تخصیص اعتبارات لازم می تواند در تحقق تعهد اشتغال شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: هم اکنون در شهرستان اردل به ازای تولید هشت تن ماهی، یک شغل ایجاد می شود.

خسروی به احداث ۱۰ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در شهرستان اردل اشاره و تصریح کرد: با بهره برداری از این مزارع پرورش ماهی در مجموع دو هزار و ۲۸۰ تن به تولیدات شیلات این شهرستان افزوده می شود.

وی گفت: با بهره برداری از ظرفیت ایجاد شده در بخش شیلات شهرستان اردل، ۲۸۵ شغل مستقیم و پایدار با درآمد سالانه ۷۰۰ میلیارد ریال ایجاد می شود.



