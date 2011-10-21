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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

در چهار محال و بختیاری/

99 درصد داوطلبان سومین مرحله آموزشی سرشماری پذیرفته شدند

99 درصد داوطلبان سومین مرحله آموزشی سرشماری پذیرفته شدند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آمار واطلاعات استانداری چهارمحال و بختیاری از پذیرفته شدن ۹۹ درصد داوطلبان سومین مرحله آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن این استان خبرداد.

عبدالله اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۹۹درصد داوطلبان شرکت کننده در سومین مرحله آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ در چهارمحال و بختیاری با کسب امتیازات تعیین شده برای مشارکت در اجرای این طرح پذیرفته شدند.

وی عنوان کرد: از مجموع هزار و ۱۰۰ شرکت کننده در شهرستان های هفت گانه چهارمحال و بختیاری، ۹۰۰ نفر پذیرفته شدند.

اسدپور افزود: ۵۸۲ نفر از پذیرفته شدگان مامورسرشماری، ۱۴۶ نفر کارشناس گروه، ۱۴۸ نفر بازبین، ۳۳ نفر مسئول فنی و ۳۳ نفر کارشناس بازبینی و در رده های دیگر انتخاب شدند.

مدیرکل دفتر آمار واطلاعات استانداری چهارمحال و بختیاری زمان آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن را دوم آبان به مدت ۲۰ روز اعلام و تصریح کرد: در اجرای این طرح، هر کدام از مأموران سرشماری به طور میانگین اطلاعات ۴۰۰ خانوار را جمع آوری می کنند.

وی گفت: پیش بینی می شود در سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال ۲۲۵ هزار خانوار در چهارمحال و بختیاری سرشماری شود.
 
 

کد مطلب 1439058

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