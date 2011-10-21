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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

یادواره 2 هزار شهید شرق تهران برگزار شد

یادواره 2 هزار شهید شرق تهران برگزار شد

یادواره 2 هزار شهید منطقه 8 با حضور مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران، شهردار منطقه و خانواده معظم شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی در یادواره دو هزار شهید منطقه 8 که با حضور مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران و خانواده های معظم شهدا برگزار شد، در باب جایگاه رفیع شهیدان گفت: صحبت کردن از ایثارگری و رشادت کار ما نیست .

وی با عنوان این مطلب که شهدا با ایثار جان خود با خداوند متعال معامله کردند، افزود: شهدا با خون خود باعث شدند تا درخت انقلاب اسلامی تنومند و بارور شود.

شهردار منطقه 8 به سخن بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اشاره کرد که فرموده است شهید نظر می کند به وجه الله، اظهارداشت: یکی از وظایف و مسئولیتهای خطیر و سنگین شهرداری تهران در مدیریت آقای قالیباف، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ایثارگران است.

وی با بیان این مطلب که ادعا نمی کنیم از عهده تمام مسئولیتها بر آمده ایم، تاکید کرد: ولی در حد توان، سعی خود را معطوف کار کرده ایم تا بتوانیم گوشه ای از ایثارگریها را پاس بداریم.

شادالوئی، برگزاری چنین مراسم و یادواره هایی را بهانه ای برای حضور در جمع گرانقدر و ارزشمند خانواده شهدا دانست و افزود: هدف ما از حضور در این قبیل مراسم، گرفتن توان معنوی برای خدمتگزاری هرچه بیشتر به این عزیزان است.

کد مطلب 1439064

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