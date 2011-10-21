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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

490 هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

490 هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مهران گفت: در شش ماهه نخست سال جاری 490 هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی در این ارتباط اظهار داشت: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده تمام مشکلات مرز مهران در بحث صادرات کالا به کشور عراق رفع شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون صادرات کالا از مرز مهران بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

حیاتی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 490 هزار تن کالا از مرز مهران  به کشور عراق صادر شده است.

ااین مسئول عنوان کرد: این میزان صادرات کالا در مرز مهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 77 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: کالاهای صادر شده به کشور عراق شامل انواع مواد خوراکی و کشاورزی، خودرو و مصالح ساختمانی بوده است.

این مسئول اضافه کرد: ارزش اقتصادی این میزان کالای صادر شده به کشور عراق 185 میلیون دلار از سوی کارشناسان برآورد شده است.

کد مطلب 1439072

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