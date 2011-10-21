عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر گفت: طبق قانون، گمرک موظف به استقرار در مرزهایی است که به عنوان مرز رسمی معرفی و تصویب شده است و از سوی دولت موظف به استقرار در این گمرکات است، بنابراین هر جای دیگری که مرز رسمی یا معبر غیررسمی و غیرمجاز باشد، گمرک طبق قانون ملزم به استقرار در آنجا نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: گمرک اخیرا با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای عضو ستاد جلسه ای برگزار کرده است که منجر به ابلاغ 3 مصوبه از سوی دولت شده است.

وی یکی از این مصوبات را ساماندهی مبادلات مرزی عنوان و تصریح کرد: در ساماندهی مبادلات مرزی، ابتدا اعلام شده است که بازارچه های موقت مرزی که گمرک در آنها حضور ندارد، بسته شود.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: ثانیا برای افرادی که در روستاهای تا 20 کیلومتری 4 استان مرزی غربی و شرقی کشور یعنی کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان زندگی می کنند، می توانند سالانه تا 9 میلیون تومان کالا معاف از سود بازرگانی کالا وارد کشور کنند.

معمارنژاد تصریح کرد: اگر این کالاها شامل موادغذایی و خوراکی باشد تا 100 درصد معاف از سود بارگانی است در غیر اینصورت سایر کالاها به غیر از مواد خوراکی که وارد می کنند تا 50 درصد معاف از مالیات هستند و این امر برای کمک به وضعیت معیشت مرزنشینان در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه ریزی برای ساماندهی کالاهای ملوانی خبرداد و مصوبه دیگر را تسهیل کار تجارت و تشریفات گمرکی اعلام کرد.

وی افزود: براساس دستور رئیس جمهور و مصوبات قرار شده است که دو سازمان گمرک و سازمان استاندارد در مبادی ورودی و رسمی مستقر باشند و سایر سازمانها باید وظایف و اختیارات خود را به موسسه استاندارد یا گمرک تفییذ کنند تا این دو سازمان به نمایندگی از آنها کارهای مربوطه را انجام دهد.

رئیس کل کمرک ایران اظهارداشت: البته قرار است که ترتیبات آن به شورای عالی اداری کشور برای تصویب ارائه شود و بر مبنای آن اقدامات لازم صورت گیرد.