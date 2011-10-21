سفر قریب الوقوع صالحی به بیروت/ پیام صالحی تسلیم عدنان منصور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت صبح پنچشنبه با عدنان منصور وزیر خارجه و امور مهاجرین لبنان ملاقات کرد.



در این ملاقات، در خصوص تحولات منطقه و توطئه اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران درباره اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا گفت و گو و پیام کتبی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در این خصوص به وی تسلیم شد.



عدنان منصور جایگاه برجسته جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان را فراتر از نسبت دادن اینگونه اتهامات به آن دانست و اظهار داشت: هیچ دیپلماتی نمی‌تواند چنین ادعاهایی را باور کند.



سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به شکست های آمریکا در منطقه،‌ این اتهام را در راستای جبران شکست های مذکور ارزیابی کرد و گفت: آمریکا تلاش دارد با طرح چنین اتهاماتی محملی برای خروج خود از منجلابی که در آن گرفتار شده، پیدا کند.



در این ملاقات همچنین پیرامون سفر قریب‌الوقوع صالحی به بیروت گفت و گو شد.

