دیدار سفیر ایران در دوحه با معاون وزیر خارجه قطر

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با محمد الرمیحی معاون وزیر خارجه قطر دیدار و پیرامون مسایل گوناگون , روابط دو جانبه , مسائل جهان اسلام و موضوع فلسطین و بیداریهای اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی و همچنین مشکلات و بحرانهای اقتصادی در کشورهای اروپایی بویژه شهرهای مختلف آمریکا در موضوع وال استریت گفتگو کرد.

سفیر کشورمان ضمن تشریح مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بویژه فرمایشات مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه که به عنوان فصل الخطاب و منشور کار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و تأکیدات صریح رئیس جمهوری و وزیر خارجه و بیانیه وزارت امور خارجه و همچنین اظهارات دبیر شورایعالی امنیت ملی را در راستای حفظ حقوق انسان ها و کرامت امت بیدار در سراسر جهان بویژه در کشورهای عربی و اسلامی دانسته و بر حقوق مسلم مردم فلسطین در بازپس گیری سرزمینهای اشغال شده از طریق مقاومت و وحدت عموم امت اسلامی را میسر دانسته و استفاده سردمداران رژیم آمریکا از حقوق غیرقانونی وتو در برسمیت شناختن عضویت باصطلاح دولت فلسطین را از دیگر توطئه های استکبار جهانی برشمرد.

وی همچنین ضمن برشمردن روابط بسیار خوب و ممتاز دو کشور ایران و قطر در منطقه حساس خلیج فارس بر هوشیاری و مراقبت جدی و بر رفت و آمدهای مقامات عالیرتبه در کشور در همه زمینه ها تأکید و خواستار گسترش رو به رشد هر چه بیشتر دو کشور شد.

محمد الرمیحی معاون وزیر خارجه قطر در این دیدار ضمن اشاره به اراده مقامات عالیرتبه قطر بویژه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی و دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری بر عزم جدی قطریها در توسعه بی شائبه روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی تأکید و جمهوری اسلامی ایران را کشور بزرگ و قوی و رو به جلو در منطقه حساس خلیج فارس تلقی نموده و لزوم هوشیاری و دقت و مراقبت همه کشورها در حفظ روابط صمیمی با یکدیگر را یادآوری کرد.

محمد الرمیحی در این دیدار ضمن تأیید گسترش این روابط بخصوص در سالهای اخیر که در همه بخش ها شایان توجه شده و به عنوان یک الگوی مناسب برای خیلی از کشورها تبدیل شده است . وی همچنین بر ضرورت حفظ و همبستگی همه کشورهای اسلامی و عربی در دفاع از حقوق فلسطینیان و همچنین محکوم نمودن اقدامات رژیم صهیونیستی و بر حفظ و یکپارچگی جهان اسلام در رویارویی با آن رژیم غاصب تأکید کرد و همفکری مقامات عالی دو کشور در جریان های لبنان و غزه را الگوی مناسب این روابط برشمرد.