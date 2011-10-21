هوشنگ سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: چهار حلقه چاه تامین کننده آب شبکه آب روستاههای دشتکوچ، کریم آباد، شهرک حسین آباد و آبگرم ورامین طی دو سال گذشته بطور کامل خشک شده است.

وی ادامه داد: بیش از هزار و 100خانوار مشترک این شبکه ها آب خود را از طریق روستاههای همجوار تامین می کنند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان جیرفت گفت: آب چاههای شش روستای باغعلی شیر دلفارد، روستای دوبونه بخش مرکزی، سعید آباد، گرگوییه، دره رود ساردوییه و ماران قلعه در شش ماهه نخست سال افت شدید آب پیدا کرده اند.

سنجری در ادامه گفت: در این شش روستا بیش از هزار و 500 خانوار مشترک آب هستند که با کمبود آب زندگی را سپری می کنند و آب به صورت سهمیه ای و ساعتی وارد شبکه می شود.

وی گفت: برای حفر چاه جدید و کف شکنی چاههای کم آب 250 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

