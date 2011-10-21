زن مسلمان با رعایت ضوابط حد و مرزی برای حضور اجتماعی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خرمشاد در دیدار 27 مهر ماه که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزارشد، اظهار داشت: مدل زن مسلمان ایرانی، مدلی امروزی و اصیل و مطابق با نیازهای امروز بشریت و پر کننده خلاء های ایجاد شده توسط مدرنیته است .

خرمشاد با اشاره به شکل گیری مدرنیته در غرب گفت: مدرنیته خود را در مقابل سنت تعریف کرد و دین را در قالب سنت قرار داد و سعی کرد بگوید دین مساوی است با تحجر و نماد مخالفت با پیشرفت، علم، رفاه و... و با این کار به نام مدرنیته از جامعه، دین زدایی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: بر همین اساس مدرنیته زن را نیز غیرسنتی و غیردینی می خواهد که محصول این اندیشه زن مدل غربی امروزی است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به شکنجه های غیر اخلاقی زنان در زندانهای ساواک گفت: حضرت امام خمینی(ره) نه تنها زنان را از مبارزه منع نکردند، بلکه آنها را تشویق به مبارزه بیشتر کردند. بر همین اساس در این فضا تفکر دیگری شکل گرفت که می خواست بگوید دین مساوی سنت نیست و دین زن را غیر مذهبی و غیر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نمی خواهد.

وی با اشاره به حضور زنان ایرانی در وزارت خانه های مختلف حتی درنهادهای نظامی مردانه مثل سپاه پاسداران و همچنین نقش پررنگ زنان در 8 سال جنگ تحمیلی در جبهه های جنگ، افزود: انقلاب اسلامی با بوجود آوردن مدل زن مسلمان خواست به جهان بگوید نقش اول زن در خانواده است اما این زن باید در فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعال باشد .

خرمشاد خطاب به زنان اندیشمند تاتارستانی گفت: فضای فعالیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زن در جامعه اسلامی فضای اختلاط و غیراخلاقی نیست و نگاه به زن معادل نگاه به مرد و حتی بالاتر است. زن با رعایت حجاب و نوع صحیح مباشرت با مردان هیچ حد و مرزی در مشارکت در جامعه ندارد و این نقطه مقابل مدرنیته است.

وی افزود: برخلاف نگاه مدرنیته زن اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و معنوی است. و بال دوم برای پرواز به سمت پیشرفت و ترقی است .

در پایان این دیدار زنان اندیشمند تاتارستانی ضمن تقدیر از جمهوری اسلامی و بیان نقطه نظرات خود خواستار گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور شدند.