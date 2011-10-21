به گزارش خبرنگار مهر، راه اندازی اولیه شبکه موبایل نسل سوم اپراتور تامین تله کام در کرج از سوی روابط عمومی این شرکت اعلام شده به نحوی که این اپراتور تاکید کرده که با بهره‌برداری از این شبکه علاوه بر امکان استفاده از سرویس‌های پایه نظیر تماس صوتی و پیام کوتاه برای نخستین‌بار امکان دسترسی به شبکه اینترنت و نیز تماس تصویری بر روی گوشی‌های تلفن همراه فراهم شده است.

طبق اعلام تامین تله‌کام، در صورت همکاری مناسب شهرداری تهران و تسریع در صدور مجوزهای مربوطه برای نصب آنتن‌ها و توسعه شبکه به زودی شبکه نسل سوم تلفن همراه در تهران نیز راه‌اندازی خواهد شد و این اپراتور در تلاش است تا در آینده ‌ای نزدیک شبکه خود را در سایر شهرهای بزرگ و سپس در سراسر کشور به بهره‌برداری برساند.

براساس اعلام تامین تله کام با افتتاح شبکه نسل سوم تلفن همراه، کشورمان به جمع کشورهای استفاده‌ کننده از شبکه نسل سوم موبایل پیوست و با آغاز به کار این شبکه، امکان ارائه بسیاری از خدمات نوین ارتباطی همراه برای نخستین‌بار در کشور فراهم شده است.

راه اندازی اولیه شبکه نسل سوم موبایل در کرج در حالی از سوی روابط عمومی تامین تله کام اعلام شده که پیش از این نیز در اول خرداد ماه سال 90 که آخرین مهلت اپراتور سوم برای عرضه سیم کارت بود، مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیم کارتها به صورت تجاری در تهران خبر داده بودند اما تاکنون سیم کارتی از سوی تامین تله کام واگذار نشده است.

به گزارش مهر، این اپراتور که وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا- است اردیبهشت ماه سال 89 موفق شد بدون سرمایه گذاری خارجی، پروانه بهره برداری از سومین شبکه موبایل کشور را از آن خود کند که زمان لازم الاجرا شدن پروانه این اپراتور پس از دریافت گواهی عدم تداخل فرکانس از رگولاتوری و پرداخت مبلغ حق الامتیاز اولیه 31 مرداد ماه سال 89 بود و براساس آن تامین تله کام 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند.

هفته گذشته رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر از عرضه سیم کارتهای این اپراتور در تهران و کرج طی هفته های جاری خبر داده بود. وی گفته بود که این اپراتور تاکنون موفق شده با پست سر گذاشتن محدودیتهای امنیتی و بین المللی حدود 400 سایت BTS در کشور نصب کند.

راه اندازی اولیه شبکه اپراتور سوم موبایل در کرج در حالی از سوی تامین تله کام اعلام شده که اپراتور دوم موبایل - ایرانسل - نیز 4 سال پیش در چنین روزهایی شبکه اش را به صورت رسمی راه اندازی کرده بود.

تاکنون عرضه سیم کارتهای تامین تله کام و چگونگی واگذاری آن اعلام رسمی نشده اما شنیده ها حاکی از آن است که تامین تلکام ، نام تجاری "رایتل" را برای سیم کارت های نسل سوم خود انتخاب کرده است.