ناصر شهنازی پس از شکست تیمش مقابل تیم بانک کشاورزی تهران به خبرنگار مهر گفت: عدم انجام بازی تدارکاتی در شروع فصل اصلی ترین مشکل تیم هیئت والیبال کرمان بود که اثرات نفی این پدیده را در تیم هیئت والیبال کرمان به خوبی دیدید.

وی بیان داشت: داوران والیبال در لیگ برتر قابل احترام هستند اما داور در بازی امروز اشتباهات محسوسی را داشت که به هر حال اشتباهات داوری جزئی از مسابقه است.

شهنازی با بیان اینکه بودجه تیم هیئت والیبال کرمان به اندازه یک بازیکن تیم گیتی پسند اصفهان و یا کاله است افزود: آقایان در بیرون از زمین و میدان نشسته اند و فکر می کنند که با این بودجه بسیار کم که در اختیار تیم قرار دارد، تیمی بهتر از این می توانند ببندند و اگر این چنین نظری دارند به آنها می گویم که آنها سخت در اشتباه هستند.

وی با بیان اینکه تیم هیئت والیبال کرمان بازی به بازی بهتر خواهد شد و این روند رو به رشد را در بازی های آینده می بینیم، گفت: تیم هیئت والیبال کرمان در بازی های آینده خود این مطلب را ثابت می کند که این روند رو به رشد مانند سال گذشته در تیم وجود دارد هر چند که تیم سال گذشته را نیز کسانی که این بازی را متهم می کنند نتوانستند حفظ کنند.

شهنازی گفت: من این قول را می دهم که در بازی های آینده و در بازی پیکان بازی بهتری را از تیم هیئت والیبال کرمان شاهد هستیم هر چند که در این بازی نیز بازی قابل قبولی را از خود ارائه دادیم و از عملکرد بازیکنانم به نسبت راضی هستم.

سرمربی تیم هیئت والیبال کرمان گفت: بازی های سختی را در پیش رو داریم اما تمام سعی خود را می کنم که کرمان همانند سال گذشته شایستگی خود را در لیگ به نمایش بگذارد.

به گزارش مهر تیم هیئت والیبال کرمان در سال جاری با مشکلات زیادی روبرو بود که این مشکلات موجب شد که تیم هیئت والیبال کرمان در سال جاری و پس از سانحه دلخراش رانندگی رئیس سابق این هیئت هیچگاه نتواند به شرایط آرمانی و جایگاه حقیقی خود دست یابد.

شاید اگر منتقدان سرمربی تیم هیئت والیبال کرمان در همین اویل فصل بتوانند با انتقادهای صحیح و به جای خود این تیم را که در آستانه فصل است را همراهی کنند اما قطعا انتقادهای که قصد تخریب وی را داشته باشد سرنوشتی بهتر از سرنوشت دو نماینده حاضر در رقابت های لیگ برتر فوتبال را در پیش رو این تیم نمی گذارد.

تیم هیئت والیبال کرمان ردر بازی نخست خود سه بر صفر بازی را به تیم بانک کشاورزی تهران واگذار کرد.