به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک، در کمیته حقوق بشر و امور اجتماعی مجمع عمومی این سازمان طی سخنرانی، دیدگاههای اصولی کشورمان در خصوص حقوق بشر و گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر را تشریح کرد.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص شرایط حقوق بشر کشورمان که بر اساس ان گزارشگر ویژه منصوب گردید را نتیجه رویکرد یکجانبه توام با اغراض سیاسی آمریکا و متحدان اروپائی اش دانست و تصریح کرد: آمریکا به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای فریب جامعه بین المللی از طریق اطلاعات گمراه کننده وجعلی دریغ نمی کند.

وی افزود: این کشور بهتر است نگاهی به تاریخ سیاه و سابقه نقض وحشتناک حقوق بشر خود، نه فقط در داخل امریکا، بلکه در سراسر جهان که باعث کشته شدن صدها هزار تن از افراد بیگناه بویژه جوانان و کودکان شده، بیندازد.

اسحاق ال حبیب به دولتمردان انگلیسی نیز توصیه کرد، بهتراست که خواسته های انسانی مردم خود که با تظاهرات مسالمت آمیز تلاش می کنند تا ناخشنودی شان را از سیاستها و رفتار این دولت نشان دهند برآورده سازند.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان در خصوص گزارش ارائه شده توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر گفت: این گزارش شرایط جاری حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس نمی کند بلکه با جمع اوری مجموعه ای برمبنای منابع ضعیف، ادعاهای اغراق آمیز و تاریخ گذشته، در جهت فریب اشکار سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد حرکت می کند.

اسحاق ال حبیب محتوای گزارش گزارشگر ویژه را غیر عادلانه، غیر معتبر و غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد: ما قویا معتقدیم که گزارش کنونی گزارشگر ویژه در مورد بسیاری از دستاوردها و تحولات مثبت حقوق بشر در کشورمان غفلت کرده است. به علاوه گزارش از بخشی نگری و فقدان تعادل رنج می برد.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان اضافه کرد: گزارشگر ویژه در این گزارش به جای تمرکز بر روی روند و فرایند حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران، به موارد خاصی اشاره دارد که بیشتر آنها تاریخ گذشته و ادعاهائی بی اساس است.

وی افزود: با توجه به تهیه چنین گزارشی در مدتی کوتاه مأموریت گزارشگر ویژه، این نکته پیش بینی می شد این گزارش نه تنها فاقد صحت و درستی، بلکه عجولانه تهیه شده باشد.

اسحاق ال حبیب امادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارائه اطلاعات به گزارشگر ویژه جهت تهیه یک گزارش منصفانه، متعادل، غیر سیاسی و غنی و براساس مدارک معتبر برای نشست نوزدهم شورای حقوق بشر اعلام کرد.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان سیاست جمهوری اسلامی ایران را در جهت همکاری با گزارشگران ویژه موضوعی دانست و افزود: ایران مصمم به همکاری با مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل متحد است و از اینرو از گزارشگران ویژه موضوعی در سال 2002 برای بازدید از کشور دعوت بعمل اورده و ما این دعوت را به عنوان یک رویکرد اصولی در نظر می گیریم و بر این اساس تاکنون شش گزارشگر ویژه از جمهوری اسلامی ایران بازدید بعمل آورده اند.

اسحاق ال حبیب در پایان با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران همواره معتقد به همکاری و تعامل مثبت با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر بوده و در این چارچوب قصد دارد که از دو گزارشگر ویژه در سال 2012 دعوت کند، از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر درخواست کرد که پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه را بر مبنای نظرات ارائه شده از سوی کشورمان تصحیح و ادعاهای تکراری و کذب را حذف کند.