به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ریگان عصر پنجشنبه در این شهرستان حادثه خیز وضعیت صفر اعلام کرد.

محمد برزنگ در این خصوص گفت: با توجه به اینکه شهرستان ریگان یکی از شهرستانهای حادثه خیز است در اقدامی امروز آمادگی ادارات نسبت به حوادث غیر مترقبه آزمایش شد.

وی افزود: با اعلام وضعیت در کوتاهترین زمان ادارات خود را به فرمانداری رسانده وامادگی خود را نشان دادند.

برزنگ تصریح کرد: برای ادامه این طرح در ماههای آینده آمادگی ادارات شهرستان نسبت به حوادث محک خواهد خورد.

فرماندار ریگان با اشاره به زلزله سال گذشته در شهرستان ریگان و تجربه آن برای ادارات شهرستان این ادارات آمادگی خود را در مقابله با بلایا در این وضعیت به خوبی نشان دادند.







