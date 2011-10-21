اعتبارات کتابخانه های کشور دو برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجد الدین معلمی در سومین گردهمایی تخصصی کارشناسان نهاد کتابخانه‌های کشور در گرگان گفت: امروز از 17 میلیارد به 72 میلیارد تومان اعتبار در سال رسیده‌ایم اما با توجه به اینکه نیاز عمومی در این مورد زیاد است، انتظار از این نهاد بسیار بالاست.

وی گفت: انتظار ما از کارشناسان نهاد کتابخانه‌ها این است که با تصویب نهضت ملی مطالعه ارتباط خود را با ستاد بیشتر از قبل کنند تا برنامه‌ریزی‌ها با توجه به مسائل و مشکلات هر استان صورت پذیرد.

معلمی اظهار داشت: کارشناسان استان‌ها حداقل هفته‌ای یک بار این اطلاعات را انتقال دهند تا تصمیم‌گیری‌ها در ستاد با توجه به شرایط استان‌ها اتخاذ و با برقراری این نظام ارتباطی بسیاری از مسائل مرتفع شود.

وی نظارت مستمر را بخش دیگر از وظایف کارشناسان نهاد کتابخانه‌ها برشمرد و تصریح کرد: وظیفه اصلی کارشناسان منابع، فرهنگی و امور کتابخانه‌ها حضور در کتابخانه‌های عمومی و رصد امور کتابدارها است.

معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور عنوان کرد: اما متاسفانه در اکثر مواقع این کارشناسان تبدیل به نیروهای ستادی شده و کمتر در کتابخانه‌ها حضور می‌یابند و این امر موجب می‌شود تا آنها از وظایف اصلی خود عقب بمانند و از روند تحول دور و دچار روزمرگی شوند.

معلمی افزود: ما در یک معاونت مشغول به فعالیت هستیم که ارتباط جدی و ارگانیک کارشناسان حوزه منابع، فرهنگی و امور کتابخانه‌ها باید میسر باشد چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد کارشناسان منابع که تازه به کار گرفته شده‌اند و در زمینه کتابخانه‌ها آشنا نیستند با مشکل برخورد خواهند کرد.

معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خطاب به کارشناسان تصریح کرد: فضایی تعریف شود که انتقال تجربه شود و نتیجه آن به مدیران استان ارجاع داده شود لذا ارتباط جدی، دائمی و هدفمند کارشناسان سه حوزه منابع، فرهنگی و امور کتابخانه‌ها خواسته جدی ماست.



وی اظهار داشت: مدیریت کتابخانه‌های گلستان را از بهترین مدیریت‌هایی این نهاد در کشور می‌دانیم.

وی تصریح کرد: این نهاد در گلستان با داشتن مدیریتی پرتوان، با انرژی و خلاق توانسته رتبه خوبی را در کشور به خود اختصاص دهد و به همین منظور میزبانی سومین دوره این گردهمایی‌ها به گلستان واگذار شده است.

معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هدف از برگزاری این گردهمایی را ایجاد وفاق و همدلی با کارشناسان و ستاد کتابخانه‌‌ها برشمرد و افزود: این نشست به منظور هماهنگ‌سازی، توجه به آیین‌نامه و بررسی نقاط ضعف و قوت این نهاد تشکیل شده است.

معلمی بیان داشت: از آنجایی که این نشست‌ها بدون فاصله اداری و مدیریتی تشکیل می‌شود و افراد نقاط ضعف و قوت خودشان را ارائه می‌دهند و نقاط کور در تصمیم‌گیری‌ها مشخص می‌شود و با نتایج ارائه شده در این نشست یک فضایی عینی در پیش روی مرکز برای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.



عارف علوی مدیرکل منابع نهاد کتابخانه‌های کشور با بیان اینکه کارشناسان منابع 11 استان انتخاب شده‌اند، اظهار داشت: تقریبا هر هفته هفت تا هشت مصاحبه انجام می‌شود تا بتوان بهترین نیروها را به عنوان کارشناس منابع انتخاب کنیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم تا آخر آبان این گزینش به پایان رسد و در همه استان‌ها این عملیات با موفقیت به اتمام و این کارشناسان کارشان را به صورت جدی آغاز کنند.

مدیرکل منابع نهاد کتابخانه‌های کشور برای این کارشناسان 22 وظیفه برشمرد و عنوان کرد: باید کمک کرد تا آنها بتوانند این وظایف را به خوبی انجام دهند و با همکاری سه کارشناس منابع، فرهنگی و امور کتابخانه‌ها شاهد رشد چشمگیری در این حوزه باشیم.

علوی افزود: از آنجایی که کارشناسان منابع با امور کتابداری آشنا نیستند یک دوره آموزش فشرده برای آنها در این زمینه ارائه شده که به صورت مستمر این آموزش انجام می‌شود تا این ضعف برطرف شود.

وی بیان داشت: امیدواریم با فعال کردن این کارشناسان ظرف دو هفته از تمام کتابخانه‌ها بازدید شود تا موجودی و مخازن آنها به منظور بررسی نیازها ارزیابی شود و بتوانیم در جلسات از کتابخانه‌ها دفاع و ضعف‌های منابع را برطرف کنیم.

مدیرکل منابع نهاد کتابخانه‌های کشور بررسی کتاب‌های اهدایی، بررسی محتوایی مطبوعات، شناسایی استعداد نویسندگان، بررسی نیاز کتب ارسالی، خرید منابع در استان، رصد موضوعات، سیاست نشر، شناسایی افراد، مولفان و ناشران، پیگیری سهمیه اول کتابخانه‌هایی تازه تاسیس، تهیه و تنظیم گزارش اعلام وصول و عدم اعلام وصول و بحث تولید محتوا را از جمله وظایف نظارتی این کارشناسان برشمرد.