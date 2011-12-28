به گزارش خبرنگار مهر، براساس این دستور العمل از این پس هرگونه فعالیت بانوان در رشته‌های رینگی از جمله کیک بوکسینگ و موی تای ممنوع است و فدراسیون‌هایی که این رشته‌ها را تحت پوشش دارند، می‌بایست در اجرایی آن اهتمام لازم را داشته باشند.

مرضیه اکبرآبادی، معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان با تایید این خبر به خبرنگار مهر اظهار داشت: از میان رشته‌های رینگی تنها کیک بوکسینگ و موی تای در ایران فعال بودند که براساس بررسی‌های انجام شده فعالیت بانوان در این دو رشته ممنوع شد.

وی در مورد علت اتخاذ چنین تصمیمی گفت: با توجه به خشونتی که در این رشته‌هاست و خطری که برای سلامتی بانوان به جهت آنکه مادران آینده خواهند بود دارد، همچنین نحوه برگزاری مسابقات، بافت رینگ و تماشاگران، برنامه‌هایی که قبل و بعد از مسابقات انجام می‌شود و در کل فرهنگ غالب بر این نوع رشته‌ها و مسابقات آنها که مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی ماست، چنین تصمیمی اتخاذ شد.

اکبرآبادی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایران رشته‌های رزمی که بانوان می‌توانند در آن به راحتی فعالیت کنند، کم نیستند، ضمن اینکه در سایر رشته‌های ورزشی نیز گستردگی خوبی از حضور بانوان دارند.

وی در پایان تصریح کرد: در یک مورد با سفر تیم بانوان موی تای به مسابقات جهانی موافقت کردیم که آن هم فقط به دلیل بررسی و ارزیابی فنی بود که بررسی‌های ما در نهایت به اتخاذ چنین تصمیمی انجامید.