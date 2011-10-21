به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل انجمن جهانی فولاد که در دیدار با رئیس هیئت عامل ایمیدرو و هیئت همراه سخن می‌گفت، پس از استماع، گزارش کاملی از وضعیت فعلی و برنامه‌‌های توسعه‌ای ایران در زمینه فولاد و معادن سنگ‌آهن و زغال‌سنگ،‌ خواستار همکاری روزافزون ایمیدرو برای افزایش حضور کارشناسان و مدیران صنعت فولاد در آن انجمن شد.

ادوین باسون (Edwin Basson)، در حاشیه چهل و پنجمین مجمع عمومی آن انجمن که در پاریس برگزار شد، تاکید کرد: امیدوارم حضور نمایندگان ایران در کمیته‌های فرعی از جمله اقتصادی و فنی، ‌ایمنی و زیست‌محیطی افزایش یابد.

وی ادامه داد: انجمن جهانی فولاد خواهان استفاده از تجارب ایمیدرو در توسعه این صنعت و نیز استفاده متقابل از دستاوردهای روز دنیا است.

در این جلسه مقرر شد، ایمیدرو مدیریت این همکاری را برعهده گیرد و نسبت به معرفی تا سه نفر از مدیران و کارشناسان مربوطه اقدام کند.

همچنین در این دیدار، موضوعات مربوط به حوزه‌های اقتصادی و فنی، ‌ایمنی و محیط‌زیست نیز با روسای کمیته‌های یاد شده انجمن جهانی فولاد بررسی شد.

خدامراد احمدی، به مباحث فنی مجمع جهانی فولاد اشاره کرد و افزود: تحلیل وضعیت فعلی و چالش‌های اصلی صنعت فولاد، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اگرچه پس از دوران رکود سال‌های اخیر روند فعلی تولید فولاد در جهان رو به رشد توصیف شده است، اما همچنان سرعت افزایش تولید همانند سال 2010 نیست.

همچنین مدیر فلزات آهنی ایمیدرو نیز به سه چالش اصلی مطرح شده در مجمع انجمن جهانی فولاد اشاره کرد و اظهار داشت: تمایل خودروسازان به تولید خودروهای هیبریدی صنعت فولاد را دچار تغییراتی خواهد کرد.

محمد خانداداش‌پور ادامه داد: کاهش وزن خودرو برای پایین آوردن مصرف سوخت، ‌افت مصرف فولاد را به همراه خواهد داشت، به‌طوری‌که امروزه تلاش تولیدکنندگان فولاد این است که از فولادهای آلیاژی با استحکام بالا (High Strength Low Alloy) استفاده کنند.

مدیر فلزات آهنی ایمیدرو گفت: شرکت‌های داخلی نیز باید برنامه‌های جدید خود را به سمت تولید فولادهای آلیاژی سوق دهند که از استحکام بالا و در عین حال وزن پایینی برخوردار باشند.

وی افزود: استفاده از فناوری‌های جدید، برای کاهش هزینه‌های تولید اکنون در دستور کار جهانی قرار گرفته است، هر چند تاکنون فناوری آن در اختیار یک یا چند کشور قرار دارد که این برنامه، کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها و افزایش تولید را به همراه خواهد داشت.

خانداداش‌پور، ‌توجه روزافزون به مسائل زیست‌محیطی و بالا بردن سطح استانداردها بویژه انتشار گاز کربنیک در تمامی فرآیند تولید را به عنوان یکی از چالش‌های این صنعت خواند که در مجمع اخیر انجمن جهانی فولاد مورد تاکید قرار گرفت.