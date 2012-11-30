محمد صادق فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بیست و یکمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهانی با حضور کاراته کاهایی از 113 کشور جهان در سطح فنی بالاتری نسبت به ادوار گذشته برگزار شد و ملی پوشان کشورمان نیز در این بین مبارزات خوبی به نمایش گذاشتند.

وی افزود: اینکه کاراته برای حضور در المپیک تلاش می کند تاثیر خود را در این دوره گذاشته بود و کشورهای مختلف به خوبی روی کاراته سرمایه گذاری کرده بودند. از سوی دیگر برگزاری رقابت‌های کاراته وان هم باعث شده بود تا اکثر تیم‌های برتر دنیا با آمادگی کامل روی تاتامی فرانسه حاضر شوند.

رئیس فدراسیون کاراته در بخش دیگری از سخنان خود به تدارک مناسب برای تیم ملی اشاره کرد و گفت: حضور در دو رویداد لیگ جهانی، شرکت موفق در مسابقات آسیایی و برگزاری اردوهای متعدد باعث شد تا تیم ما هم با آمادگی خوبی راهی پاریس شوند. کاراته‌کاهای ما حداقل چهار دور جدول مبارزه کرده و در جمع 10 نفر برتر جای گرفتند و در نهایت هم سه مدال با ارزش کسب کردند.

فرجی به مدال برنز کومیته تیمی اشاره کرد و گفت: مدال تیمی در رقابت‌های جهانی ارزش بالایی دارد. کومیته تیمی بیانگر سطح فنی کاراته یک کشور است و خوشحالم که تلاش اعضای تیم به کسب مدال برنز انجامید و هر چند استحقاق حضور در فینال را داشتیم.





مهدیزاده و احمدی صیادان طلا و نقره کاراته ایران در مسابقات جهانی - پاریس

وی در مورد دیدار فینال وزن 67- کیلوگرم هم گفت: سعید احمدی همانند رقابت‌های مقدماتی خود در بازی نهایی هم یک مبارزه بسیار خوب را به نمایش گذاشت و به واقع استحقاق ایستادن روی سکوی نخست و کسب مدال طلا را داشت. این کاراته‌کای شایسته کشورمان اسیر ناداوری شد و به نقره رسید. قهرمان واقعی این وزن را سعید احمدی می دانیم و به او نیز جایزه کسب مدال طلا را خواهیم داد.



فرجی در خصوص کاتاروها هم گفت:در کاتای تیمی نفرات ما دو پیروزی کسب کردند و در پیکار با مصر هم انصافا بهتر از حریف بودند. اما داوران این برتری را نادیده گرفتند. در کاتای انفرادی هم حقیقی پنجم شد که او نیز مستحق کسب حداقل مدال برنز بود. در این بخش باید بیشتر تلاش کنیم تا بتوانیم در دور آینده به مدال برسیم.



رئیس فدراسیون کاراته افزود: به هر حال در جمع بهترین‎های جهان و در حضور کاراته‌کاهای 113 کشور سه مدال کسب کردیم که خیلی ارزشمند است. نسبت به دو دوره قبلی که به ترتیب در 2008 توکیو یک برنز و 2010 صربستان یک نقره کسب کردیم نتیجه خوبی بود. این نتیجه یک برنامه ریزی خوب و همکاری و همدلی اهالی کاراته بود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به کسب مجوز بانوان برای حضور در مسابقات جهانی اشاره کرد و گفت: من در واقع تلاش روسای سابق فدراسیون را به نتیجه رساندم. جلسات مهندس علی آبادی با روسای فدراسیون جهانی، پیگیری و نامه‌های دکتر عباسی و تلاش همکارانم در فدراسیون باعث شد تا مجوزی که پیش از این برای حضور در مسابقات آسیایی صادر شده بود، برای جهانی نیز صادر گردد.



فرجی افزود: از این پس بانوان ما می توانند بدون مشکل با پوشش اسلامی خود در رویدادهای مهم کاراته دنیا از جمله مسابقات قهرمانی جهان شرکت کنند. ما در این بحش پتانسیل بالایی داریم و بانوان ما می توانند افتخارات متعددی را همپای مردان ما کسب کنند.



رئیس فدراسیون کاراته در پایان به تلاش های کادر فنی اشاره کرد و گفت: تیم جوان ما با کادر فنی جوان خود افتخارآفرین شد و جواب اعتماد ما داد. از همه این دوستان تشکر می کنم و باید با آنها برای برنامه های آتی بخصوص حضور موفق در بازی‌های آسیایی برنامه ریزی کنیم.



قابل ذکر است تیم ملی کاراته ایران در بیست و یکمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان موفق به کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد و فدراسیون قرار است برای مدال طلا 20 میلیون تومان، نقره 10 میلیون تومان و برنز 5 میلیون تومان جایزه نقدی اهدا کند.

