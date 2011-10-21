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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

ستاری به مهر خبر داد:

4500 واحد مسکن مهر در شهرستان پیشوا آماده بهره برداری است

4500 واحد مسکن مهر در شهرستان پیشوا آماده بهره برداری است

پیشوا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پیشوا اظهار داشت: 4500 واحد مسکن مهر در این شهرستان تازه تأسیس، تکمیل شده و آماده بهره برداری است.

بهرام ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه پنج شنبه مسکن مهر، رسیدگی به مشکلات و ارائه راهکار برای حل مشکلات طرح مسکن  مهر با حضور اعضا در محل اتاق جلسات فرمانداری شهرستان پیشوا در دستور کار قرار گرفت.

وی تأکید کرد: بحمدلله با تلاش دولت نهم و دهم بیش از 4500 واحد مسکن مهر در این شهرستان آماده بهره برداری است که اقشار کم درآمد و زوجین جوان نیز از این خدمات بهره مند خواهند شد.

رئیس شورای تأمین مسکن پیشوا افزود: مصوبات قبلی مبنی بر اقدامات و خدمات رو بنایی و زیر بنایی در سایت مسکن مهر، باید سریعتر اجرایی شده و مشکلات مربوط به آنها حل شود.

کد مطلب 1439127

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