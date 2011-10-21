4500 واحد مسکن مهر در شهرستان پیشوا آماده بهره برداری است

بهرام ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه پنج شنبه مسکن مهر، رسیدگی به مشکلات و ارائه راهکار برای حل مشکلات طرح مسکن مهر با حضور اعضا در محل اتاق جلسات فرمانداری شهرستان پیشوا در دستور کار قرار گرفت.

وی تأکید کرد: بحمدلله با تلاش دولت نهم و دهم بیش از 4500 واحد مسکن مهر در این شهرستان آماده بهره برداری است که اقشار کم درآمد و زوجین جوان نیز از این خدمات بهره مند خواهند شد.

رئیس شورای تأمین مسکن پیشوا افزود: مصوبات قبلی مبنی بر اقدامات و خدمات رو بنایی و زیر بنایی در سایت مسکن مهر، باید سریعتر اجرایی شده و مشکلات مربوط به آنها حل شود.