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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

خبرهای ضد و نقیض از فرار "عبدالله السنوسی" به نیجر

خبرهای ضد و نقیض از فرار "عبدالله السنوسی" به نیجر

رسانه های خارجی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی از فرار رئیس سازمان اطلاعات و داماد دیکتاتور لیبی به شمال نیجر خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از مرگ معمر قذافی دیکتاتور لیبی و 2 تن از پسران وی تلاش ها برای بازداشت عبدالله السنوسی رئیس سازمان اطلاعات رژیم مخلوع قذافی ادامه دارد.

در این رابطه خبرهای ضد و نقیضی گفته می شود مبنی بر اینکه السنوسی احتمالا به نیجر فرار کرده است.

"محمد بازوم" وزیر خارجه نیجر اظهار داشت که انگلیس و برخی کشورهای غربی اطلاعاتی را مطرح کرده اند مبنی بر اینکه عبدالله السنوسی از طریق مرزهای لیبی به شمال نیجر فرار کرده، اما به دلیل بافت جغرافیایی این منطقه تایید اطلاعات موجود بسیار دشوار است.

گفتنی است اینترپل نهم سپتامبر دستور بازداشت معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام و نیز عبدالله السنوسی را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری صادر کرده بود.

کد مطلب 1439128

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