تقویت ورزش همگانی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیروزی پور صبح امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی آران و بیدگل با اشاره به اهمیت توجه به فعالیت‌های ورزشی در فعالیت‌های فرهنگی اظهار داشت: فعالیتهای ورزشی شهرستان آران و بیدگل رضایت بخش بوده اما متناسب با افتخارات ورزشی، تبلیغات مناسبتری لازم است.

وی با بیان اینکه ورزش در جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: با تقویت ورزش همگانی می توان در جهت افزایش نشاط عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی گامهای بلندی برداشت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی آران و بیدگل، هم در این جلسه، اظهار داشت: به منظور تقویت فرهنگ ورزشی، باید با ایجاد فضاهای مناسب ورزشی و مناسب سازی فضاهای موجود و توجه به برنامه های مستمر، حضور مردم را در فعالیتهای ورزشی دو چندان کرد.

میثم نمکی، با بیان اینکه رونق ورزش صبحگاهی در شهرها و روستاهای شهرستان‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: رونق ورزش صبحگاهی در بوستانهای محلی، ایجاد جاده سلامت و تندرستی، تدوین تقویم برنامه های ورزشی شهرستان، توجه به ورزشهای بومی و محلی از مسائلی است که مسئولان باید توجه ویژه‌ای به آن نشان دهند.

وی با بیان اینکه فرهنگ ورزش باید در جامعه ارتقا پیدا کند، بیان داشت: در صورتی که مسئولان در زمینه‌های فرهنگی اقدامات مناسب را انجام دهند، فرهنگ ورزش در بین مردم جامعه نهادینه می‌شود و زمینه سالم‌سازی جامعه را فراهم می‌آورد.

گفتنی است، در این نشست رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیز ضمن ارائه گزارشی از حوزه ورزش شهرستان، خواستار تشکیل شورای عالی ورزش شهرستان و نیز مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای ورزشی شهرستان شد.