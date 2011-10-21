به گزارش خبنرگار مهر، شهر فاضل آباد از توابع شهرستان علی آباد کتول در 25 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.

کاهش 10 تا 12 درجه ای دمای هوا از اواخر وقت روز چهارشنبه هفته گذشته و بارش بارانهای رگباری، آبگرفتگی معابر در مناطق مختلف استان گلستان را در پی داشته است.

این بارندگیها در شب و روز گذشته آبگرفتی معابر شهری و روستایی و بالا آمدن آب رودخانه های زرین گل و محمد آباد را موجب شده است.

به گفته جمعی از شهروندان فاضل آبادی به دلیل کوچک بودن جدواول و جاری شدن آب در معابر در پی بارندگیهای شدید آبگرفتگی و بسته شدن شدن خیابانهای اصلی شهر را به دنبال دارد.

به گفته شهروندان تاکنون بارها مشکلات ناشی از آبگرفتگی معابر به مدیران شهری انعکاد داده شد ولی هنوز برای این مشکلات قدیمی و فنی شهر تصمیم گیری نشده است.

حسینعلی میرزایی شهردار فاضل آباد در این زمینه گفت: اعتبارات شهرداری محدود است و نمی توان دست به اجرای پروژه های بزرگی زد.

وی عنوان کرد: با این حال برای رفع مشکلات آبگرفتگی معابر شهر طرحهایی در دست اجراست.

اکنون برخی از کوچه های و معابر شهر فاضل آباد به دلیل نداشتن جدولهای مناسب به دنبال هر بارندگی با جاری شدن آب مواجه می شوند.

بر اساس اعلام هواشناسی گلستان بیشترین میزان بارندگی در روزهای اخیر در شهرتسان علی آبادکتول به میزان 80 میلیمتر ثبت شده است.

ناپاداری هوای گلتسان تا روز یکشنبه ادامه دارد.