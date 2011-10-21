به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، اسقف اعظم فیلیپ فریر طی سخنرانی خود در جلسه مجمع عمومی منطقه اسقفی ملبورن با تأکید بر مشقت همسایگان استرالیا در اقیانوس آرام گفت: در طول ماه جاری مجمع الجزایر تووالو و توکلائو وضعیت اضطراری اعلام کرده اند چرا که تقریبا تمام منابع آب آشامیدنی خود را از دست داده اند.

وی افزود: ساکنان جزایر سلیمان نیز از مشکل فرسایش ساحلی، تهدید منابع آب آشامیدنی، تولید غذا و افزایش هزینه ها در نتیجه خسارتهای به بارآمده توسط سیل رنج می برند.

این شخصیت دینی انگلیکن از تصویب قانون فدرال در رابطه با کربن تجلیل کرد اما بحث مالیات کربن را که طی سال گذشته تأثیرات کوتاه مدتی در بحث اقتصادی گذاشته را مورد انتقاد قرار داد.

در سالهای اخیر بسیاری از مجامع به اهمیت نقش دین و شخصیتهای دینی در نجات محیط زیست پی برده و این امر را در دستور کار خود قرار داده اند، به طوری که رهبران دینی ادیان مختلف نیز در اظهارات خود اشاره به مسئله محیط زیست و مسائلی که به دنبال آن مطرح می شود را به شدت مدنظر دارند.

معضلات زیست­محیطی با روند کند و همین کندی می تواند آینده ای تاریک را رقم بزند. کمک دین و رهبران دینی در این عرصه برای مبارزه با این معضلات به مدد به کارگیری مفاهیم مذهبی و توان دین و نیروی پیروان ادیان برای رفع و جلوگیری از این معضلات رو به افزایش است و این امر می تواند نتایج مثبتی در رفع معضلات زیست محیطی داشته باشد.

