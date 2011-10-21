ورزش رایگان باید در اختیار همه اقشار جامعه باشد

محسن سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته تربیت بدنی اظهار داشت: امیدوارم ما حصل اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان خدمات تامین و حفظ سلامت افراد باشد که اولین هدف کلان اداره کل به حساب می آید .

وی افزود : در سال گذشته سند راهبردی ورزش استان را تدوین کردیم و این سند پنج هدف کلان را دنبال می کند که اصل سوم قانون اساسی برای ما اصل شده تا ورزش را به صورت رایگان به مردم ارائه دهیم؛ بنابراین ایستگاههای مشاوره ورزشی و پزشکی رایگان را با همکاری شهرداری اصفهان، هیات پزشکی ورزشی استان، هیات آمادگی وجسمانی استان اصفهان برگزار کردیم که استقبال خوبی از این ایستگاه‌ها به عمل آمد.

مدیر طرح و برنامه ریزی و آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: در این ایستگاهها خدمات پزشکی نظیر گرفتن فشارخون، قندخون و تشکیل شناسنامه پزشکی ورزشی به مردم ارائه شد همچنین کارشناسان حرکات اصلاحی به مردم حاضر در ایستگاه‌ها مشاوره ورزشی دادند .

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در برنامه‌های ورزشی بیان داشت: هر فرد باید سه جلسه در هفته به ورزش بپردازد که هر جلسه نیم ساعت مداوم را باید در پی داشته باشد .