به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه شورای سازمان توسعه و عمران، با اشاره به ویژگی‌های محور فرهنگی مذهبی حرم تا جمکران، لزوم توجه به معماری ایرانی اسلامی و اقتضائات قم در طرح این محور را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده‌ای که در آینده این محور ایجاد کرده و به مسیر اصلی ارتباط معنوی زائران با حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران تبدیل خواهد شد، باید در طراحی فضاهای موجود در آن دقت نظر داشت.



وی ضمن بررسی طرح بلوار پیامبر اعظم(ص)، توجه به حفظ حریم قدسی و ارتباط معنوی زائران با حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران را مهم خواند و افزود: در کاربری‌هایی که در این مسیر تعریف می‌شود باید نیاز زائران و وضعیت و فلسفه وجودی محور پیامبر اعظم(ص) مورد نظر باشد.



کمبود فضای اقامتی در قم جبران شود



استاندار قم با اشاره به کمبود فضاهای اقامتی در قم، ضرورت تعریف کاربری‌های اقامتی در محور فرهنگی مذهبی پیامبر اعظم را یادآور شد و تصریح کرد: با توجه به اینکه بلوار پیامبر اعظم جزو یکی از فضاهای مهم شهری در کشور محسوب شده و ارتباط بصری و معنوی بین حرم حضرت معصومه(س) مسجد مقدس جمکران به خوبی در این مسیر رعایت شده است، توسعه فضاهای اقامتی در این محور ضروری است.



حجت‌الاسلام موسی‌پور ابراز داشت: البته باید توجه داشت که مسیرها و فضاهای طراحی شده در این محور نباید هیچ‌گونه خدشه‌ای به ارتباط مناسب بصری بین حرم مطهر و مسجد جمکران وارد کند.



گفتنی است، در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت تکمیل پروژه حرم تا جمکران ارائه شد و طرح‌های ارائه شده برای جانمایی بدنه بلوار پیامبر اعظم مورد بررسی قرار گرفت.