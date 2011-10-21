به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته اتصالی در سیم کشی برق که منجر به آتش گرفتن شعبه ای از بانک شده بود با اقدام به موقع آتش نشانان مهار و خاموش شد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 1 را در ساعت 21:59 دقیقه شب گذشته راهی محل حادثه در خیابان ملت کوچه ملت کرد.

سعید علیزاده افسر آماده منطقه یک عملیات سازمان گفت: به هنگام وارد شدن آتش نشانان به داخل بانک، گوشه ای از قسمت داخلی این شعبه بانک آتش گرفته و شعله های در حال سرایت به اطراف بود.

وی اظهار داشت: آتش نشانان با کشیدن یک رشته لوله آبرسانی، پس از شکستن شیشه های ورودی بانک وارد کانون آتش سوزی شده و قبل از سرایت آتش به نقاط حساس بانک و اسناد و مدارک، آن را مهار و کاملا خاموش کردند.

افسر آماده آتش نشانی علت بروز این آتش سوزی را اتصالی در سیمهای برق به هنگام تعطیلی بانک و افتادن جرقه های حاصله بر روی مواد قابل اشتعال ذکر کرد.

همچنین گدازه های حاصل از جوشکاری منجر به آتش سوزی در انبار یک بیمارستان شد.

این حادثه بعد از ظهر دیروز به سامانه 125 اطلاع داده شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 5 و به دنبال آن آتش نشانان ایستگاه 1 روانه محل حادثه در خیابان کارگر جنوبی شدند.

بنا به اظهار شاهدان، جوشکاری در قسمت سقف انبار باعث ریختن گدازه های حاصل از جوشکاری بر روی مواد قابل اشتعال موجود در انبار و نیز بروز این آتش سوزی شد.

سید هادی میر افضلی معاون منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی تهران در این باره گفت: هنگامی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند دود زیادی از داخل انبار بیمارستان خارج می شد به طوریکه از فاصله دور کاملا قابل رؤیت بود.

وی افزود: آتش نشانان با بستن دستگاه تنفسی و بکارگیری چندین رشته لوله آبرسانی اقدام به مهار شعله های آتش کرده و از سرایت آن به انبارهای مجاور ممانعت به عمل آوردند.

میرافضلی درباره علت این آتش سوزی گفت: ریختن گدازه های جوشکاری بر روی پوشال کولر و اجسام قابل اشتعال منجر به بروز این آتش سوزی شده بود.

در حادثه ای مشابه بی احتیاطی به هنگام جوشکاری منجر به آتش سوزی در انبار یک کارخانه تولید قطعات خودرو شد.

این حادثه در کیلومتر 20 بزرگراه لشگری رخ داد و بنا به اظهار شاهدان حادثه ، جوشکاری در قسمت سقف انبار باعث ریختن گدازه های حاصل از جوشکاری بر روی مواد قابل اشتعال موجود در انبار و نیز بروز این آتش سوزی شد.

اکبر اخلاقی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: در انبار این شرکت مقداری کارتن و مواد اولیه وقطعات خودرو وجود داشت که در جریان این حادثه طعمه آتش سوزی شد.

وی افزود: در آغاز آتش سوزی تعدادی از کارگران با استفاده از خاموش کننده های دستی به مبارزه با شعله های آتش پرداختند اما تلاش آنها موثر واقع نشد و بناچار با 125 آتش نشانی تماس گرفته و درخواست کمک کردند.

اخلاقی تصریح کرد: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه چندین رشته لوله آبرسانی به سوی محل انبار کشیدند و اقدام به خاموش کردن شعله های سرکش آتش کردند.

این فرمانده آتش نشانی با اعلام این که در این حادثه به هیچ یک از کارگران آسیبی نرسید، گفت: بررسیهای اولیه در خصوص خسارت وارده معلوم شد که بر اثر این آتش سوزی تعداد زیادی کارتن، اتصالات برقی خودرو، مواد پلیمری و قطعات پلاستیکی و سپر خودرو در آتش سوخته است.



آتش سوزی دیگری نیز در خیابان جمهوری رخ داد که به دلیل انتشار بخار بنزین در یک مغازه تولیدی کفش بود.

بنا به گفته محمود نجفی رییس ایستگاه یک آتش نشانی، آتش نشانان کمتر از 4 دقیقه به محل حادثه رسیدند و عملیات خود را برای مهار آتش آغاز کردند.

وی افزود: نگهداری بنزین در ظرف غیر استاندارد باعث شد که بنزین کم کم تبخیر شده و در فضای کارگاه تولیدی کفش انتشار یابد.

نجفی در مورد چگونگی شروع آتش سوزی گفت: رسیدن بخارات بنزین به شعله پیک نیکی ناگهان مو جب شعله ور شدن فضای کارگاه شد و لحظاتی بعد نیز کل کارگاه آتش گرفت.

رئیس ایستگاه آتش نشانی اضافه کرد: آتش نشانان همزمان با ایمن سازی محل با استفاده از چند رشته لوله پرفشار آبرسان، شعله های آتش را به سرعت خاموش و از گسترش آن جلوگیری کردند. این حادثه خوشبختانه هیچ مصدومی در پی نداشت.