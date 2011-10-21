تصاویر دیدنی زمین از نگاه ماهواره های ناسا/ سیاره ای در حال آتش!

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین همانند یک سیاره آتش است. به طوریکه ماهواره های ناسا در مدت 10 سال توانسته اند بیش از 40 میلیون حادثه بزرگ آتش سوزی را در نقاط مختلف زمین رصد کنند.

اکنون ناسا در آستانه پرتاب ماهواره جدید NPOESS که قرار است 28 اکتبر از پایگاه "وندنبرگ" در کالیفرنیا انجام شود فیلمی از تصاویر یک دهه رصدهای ماهواره ای از آتش سوزیهای زمین را منتشر کرده است.

بیش از یک دهه است که ماهواره های Terra (زمین) و Aqua (آب) ناسا چهار مرتبه در روز تمام سطح کره زمین را برای شناسایی آتش سوزیها اسکن می کنند.

این اطلاعات توانسته اند تحولی در درک نقش آتش سوزیها در تغییر خاک، اکوسیستم و چرخه جهانی کربن ایجاد کنند.

در این خصوص "کریس جاستیس" از دانشگاه مریلند و عضو پروژه پردازش اطلاعات رسیده از این دو ماهواره توضیح داد: "اگر زمین را سیاره آتش بنامیم اغراق نکرده ایم. در یک روز معمولی در ماه آگوست در حدود 10 هزار آتش سوزی در تمام دنیا رخ داد."

براساس گزارش RedOrbit ، این دو ماهواره، در طول یک دهه اخیر در حدود 10 میلیارد هکتار زمین را رصد کردند و نشان دادند که بیش از 70 درصد از آتش سوزیها در آفریقا رخ داده است و بیش از 50 درصد از سطوحی که به طور کامل سوخته اند در این قاره بوده اند.

مناطق مختلف دنیا به ویژه جنوب شرق آسیا، دست "ایندوس- گنگ"، شرق اروپا و جنگلهای گرمسیری اندونزی و آمازون نیز دچار آتش سوزیهای منظمی شده اند.

آتش سوزیهای زمین در دسامبر 2002

گسترش آتش سوزی آفریقا در دسامبر 2008

آتش سوزیها در ستپامبر 2009

آتش سوزیهای جنوب شرقی آسیا در مارس 2010

آتش سوزی آمریکای شمالی در آوریل 2011

آتش سوزیهای آفریقا در جولای 2011

