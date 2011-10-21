به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز عملیات احداث ساختمان پلیس راهور، عصر پنجشنبه با حضور جانشین فرماندهی پلیس راهور استان تهران، شهردار قصران و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

این ساختمان با هزینه یکصد و 50 میلیون تومان احداث می شود و طبق برنامه ریزی انجام شده، تا 22بهمن ماه سال 1391 به بهره برداری می ‌رسد.

ساختمان پلیس راهور رودبار قصران در سه طبقه و در زمینی به مساحت 1500مترمربع ساخته خواهد شد.

با استقرار پلیس راهور، بسیاری از مشکلات حوزه حمل‌ و نقل در شهر قصران با توجه به به تعداد زیاد گردشگران برطرف می ‌شود، چراکه بخش رودبار قصران از مناطق گردشگری استان تهران است.