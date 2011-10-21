سیده شبنم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دوره ها از شهریور ماه آغاز و تا اسفند ماه ادامه دارد.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم افزود: در این دوره ها تعداد 300 نفر به مدت 52 ساعت آموزش می بینند.

وی ادامه داد: در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهینامه آموزش اعطا می شود.



معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم ارتقاء سطح مهارت کسب و کار و ایجاد خلاقیت عمومی برای اقشار مختلف جامعه را از اهداف برگزاری این دوره ها عنوان کرد.



وی اضافه کرد: تمامی دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاه، استفاده کنندگان از صندوق بیمه بیکاری، کارجویان مراجعه کننده به کاریابی‌ها و متقاضیان اخذ تسهیلات از کارگروه‌های اشتغال و سرمایه گذاری می‌توانند در این دوره شرکت کنند.



فاطمی افزود: متقاضیان در این دوره با مبانی نظری کارآفرینی، تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری، فرایند تاسیس و راه اندازی کسب و کار‌، اصول و فنون مذاکره، بازاریابی و فروش، قوانین و مقرارت ناظر بر کسب و کار، بهره برداری، مدیریت محصول و روش های تهیه و تدوین طرح کسب و کار و نیز آشنایی با نهادهای حامی کارآفرین آشنا می شوند.



وی گفت: این آموزش‌ها به گونه‌ای طراحی شده که مفاهیم اولیه آموزش‌های کسب و کار و کارآفرینی به طور خلاصه تبیین می‌شود و فراگیران می‌توانند نیازهای آموزشی خود را در این دوره‌ها بدون پرداخت هزنیه دریافت کنند.



معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم با بیان اینکه بسیاری از مشکلات سرمایه گذاری ناشی از عدم شناخت افراد و سرمایه گذاران از قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار و ظرفیت‌های قانونی است اظهار داشت: این دوره می‌تواند در توسعه و ایجاد اشتغال و افزایش آگاهی کارآفرینان و متقاضیان راه اندازی کسب و کار موثر باشد.



علاقمندان به شرکت در این دوره برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره می توانند به مرکز فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی قم واقع در محل میدان مصلی، بلوار شهید منتظری، کوچه 26 مراجعه و یا با شماره تلفن 7833335 تماس بگیرند.