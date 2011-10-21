به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اتمام برگزاری این جشنواره در تهران، از پنجشنبه 28 مهرماه به مدت پنج روز برگزاری این جشنواره در هشت منطقه فرهنگی کشور کلید خورد.

هشت شهر ارومیه، اهواز، ساری، زاهدان، بجنورد، یاسوج، کرمانشاه و اصفهان مراکز استان‌هایی هستند که به مدت پنج روز نسبت به نمایش گوشه‌ای از آثار بین‌المللی و 13 سانس مسابقه ایران اقدام خواهند کرد.

مروری بر انیمیشن جهان و دنیای پیرامون دو سانس آثار منتخب بین‌المللی است که برای علاقمندان‌ به نمایش در‌می‌آید. همچنین 13 سانس 90 دقیقه‌ای مسابقه ایران نیز برای ساکنین این مناطق به نمایش در‌می‌آید.

این آثار از ساعت 15 تا 21 از سوی دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران به نمایش درمی‌آید و به منظور استفاده تمامی علاقمندان‌ از این آثار به زودی کلیه آثار منتخب که موفق به کسب تندیس جشنواره شده‌اند، چه در بخش ملی و چه در بخش بین‌المللی در شصت دفتر انجمن سینمای جوانان سراسر کشور به نمایش در‌خواهد آمد که برنامه آن توسط روابط عمومی اعلام می‌شود.

- طی برگزاری بیست و هشتمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، روزانه بیش از 10 هزار نفر به تماشای فیلم کوتاه نشستند.

مژگان زرگر سرپرست روابط عمومی و مدیر اجرایی جشنواره گفت: با احتساب افزایش 20 در صدی سانس‌های نمایش فیلم کوتاه و همین‌طور افزایش ظرفیت سالن‌های نمایش، پیش‌بینی این استقبال بی‌نظیر چندان دور از ذهن نبود و با توجه به شلوغی همیشگی دوره‌های قبلی جشنواره، مخاطب فیلم کوتاه، سراغ فیلم کوتاه را از جشنواره‌ی فیلم کوتاه تهران می‌گرفت.

وی ادامه داد: اما با توجه به میزان بلیت‌های عرضه شده و پر بودن سانس‌های نمایش در تمامی ساعات روز، تا حدی که در طی نمایش سانس‌های مهم علاقه‌مندان فیلم کوتاه ایستاده به تماشای فیلم‌ها پرداختند. همچنین با بررسی آمار ثبت شده در سیستم کنترل ورود به سالن‌های سینما، بیش از 10 هزار نفر روزانه به تماشای فیلم‌های کوتاه جشنواره نشستند.

زرگر در ادامه افزود: با توجه به این موضوع که اصلی‌ترین دلیل انتقال سینمای برگزاری جشنواره از سینما فلسطین به سینما آزادی استقبال بیش از حد مخاطب فیلم کوتاه از گنجایش سالن های سینما فلسطین بود، مسئولین اجرایی انتظار پر شدن کامل سالن‌ها تا مرز پر شدن کریدورهای داخل سالن سینما را نداشتند. ولی امسال نیز مثل سال‌ها قبل شاهد این اتفاق بودیم. هر چند افزایش تعداد سانس‌های نمایش و افزایش ظرفیت سالن‌ها باعث رضایت خاطر و راحتی مراجعین برای تماشای فیلم‌های کوتاه جشنواره شد ولی باز هم ما با پدیده پر شدن کامل سالن‌ها مواجه شدیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اتفاقات پیش‌بینی نشده‌، حضور تماشاگرانی بود که بدون اطلاع از برگزاری جشنواره‌ فیلم کوتاه برای دیدن فیلم‌های در حال اکران به سینما آزادی مراجعه می‌کردند و بعد از مطلع شدن از برگزاری جشنواره و نمایش فیلم کوتاه در سالن‌های سینما برای دیدن فیلم کوتاه تقاضای تهیه بلیت می‌کردند.