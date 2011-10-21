به گزارش خبرگزاری مهر، ‌آیت عبادپور گفت: دستگاه ضد تگرگ که با استفاده از فناوری های جدید ساخته شده برای اولین بار در سطح استان در مزارع منتخب کشاورزی اهر نصب می شود که در صورت عمل به موقع، نتیجه مناسب و بازده مثبت این دستگاه به سایر شهرستان های استان نیز تعمیم داده می شود.

وی گفت: در سالجاری به جهت وقوع حوادث غیر مترقبه خصوصاً سیل و تگرگ خسارات قابل توجهی به کشاورزان و باغداران وارد شد که امیدواریم با فرهنگسازی مناسب بیمه محصولات کشاورزی و حمایت مناسب صندوق بیمه محصولات کشاورزی از باغداران و روستائیان عزیز زمینه رغبت بیشتر کشاورزان به امر بیمه محصولات کشاورزی محقق شود.

عبادپور در ادامه سخنان خود توسعه تنوع در تولیدات کشاورزی را از برنامه این مدیریت برای ارتقای درآمد روستاییان ذکر کرد و افزود: کشت چغندر قند و داغه های روغنی از محصولات جدیدی است که در این شهرستان با بهره مندی از آبیاری تحت فشار بصورت یکپارچه اجرا می شود.

وی افزود: انصافاً دراین راستا با تلاشهای انجام شده دستاوردهای بسیار مثبتی داشته است و چغندر قند به جهت سازگاری با آب و هوای منطقه در این شهرستان کشت شده است.

مدیرجهاد کشاورزی اهر گفت: براساس مطالعات انجام شده بر روی کشت چغندر در این شهرستان در مراحل کاشت خاک ورزی حفاظتی انجام شده و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و خاک مناسب چغندر قند تولید شده در شهرستان اهر از لحاظ کمی و کیفی از عیار قند عالی برخوردار است که بدین لحاظ برنامه ریزی کرده ایم که کشت چغندر قند در پایاب سد ستارخان توسعه یابد.