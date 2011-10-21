دعای ندبه در جوار مسجدالنبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، دومین مراسم دعای ندبه امروز صبح جمعه در محل بعثه مقام معظم رهبری با حضور با شکوه زائران ایرانی و علاقمندان سایر کشورهای اسلامی برگزار شد.
این مراسم با قرائت زیبا و دلنشین آیات نورانی قرآن با صدای قاری جوان و برتر جمهوری اسلامی حسن حکیمی و مداحی و قرائت دعای محمد رضا طاهری مداح اهل بیت(ع) برگزار شد.
.
این روزها اوج حضور زائران ایرانی در مدینه منوره است و بیش از 27 هزار زائر ایرانی در مدینه حضور دارند.
مراسم دعای ندبه در فراق امام از نظر غایب(عج) در جوار مسجدالنبی در بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، دومین مراسم دعای ندبه امروز صبح جمعه در محل بعثه مقام معظم رهبری با حضور با شکوه زائران ایرانی و علاقمندان سایر کشورهای اسلامی برگزار شد.
کد مطلب 1439162
نظر شما