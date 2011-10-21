اجرای طرح ضربتی اتلاف سگهای ولگرد در باقر شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه خدمات شهری شهرداری باقرشهر در راستای جلوگیری از شیوع و انتشار بیماریها و هجوم سگهای ولگرد از مناطق روستایی و کشاورزی به محدوده شهری، طرح اتلاف سگهای ولگرد را به صورت ضربتی اجرا می کند.

مدیر حوزه خدمات شهری شهرداری باقرشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: این طرح به صورت دوره ای در کلیه نقاط شهری باقر شهر و حومه، به خصوص حریم شهر به طور جدی اجرا شده و تا اتلاف کلیه سگهای ولگرد ادامه خواهد داشت.

سگهای ولگرد، ناقل بیماریهای خطرناکی هستند که به انسانها منتقل می شود

حسین توکلی ضمن تأکید بر تأمین سلامت شهروندان و مبارزه جدی با حیوانات موذی و سگهای ولگرد در سطح شهر، افزود: سگهای ولگرد، ناقل بیماریهای خطرناکی هستند که به انسانها منتقل می شود.

وی اتلاف سگهای ولگرد را یکی از مطالبات به حق شهروندان دانست که می بایست در اسرع وقت صورت پذیرد.

این مسئول، به راههای موجود برای اتلاف سگهای ولگرد اشاره کرد و افزود: با توجه به امکانات محدود منطقه، تنها راهی که به صرفه است، نابود کردن آنها توسط اسلحه شکاری است و به همین منظور، اکیپی ویژه با تجهیزات مناسب در طول شبانه روز برای اجرای این طرح، فعالیت می کنند.

شهروندان باقرشهر نیز می توانند در صورت مشاهده سگهای ولگرد با سامانه 137 و یا با شماره تلفن 55216161 تماس بگیرند.