صدیف بیک زاده روز جمعه در حاسیه مراسم روز صادرات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیین تجلیل و معرفی صادرکنندگان نمونه این استان در نهم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتخاب افراد و واحدهای نمونه در بخش صادر براساس دستور العملها و آیین نامه های وزارتی تعیین می شود، افزود: در فرآیند انتخاب صادر کننده نمونه فراخوان عمومی منتشر و متقاضیان از طریق سیستم الکترونیکی ثبت نام کرده و در کمیته انتخاب صادر کننده نمونه استانی متشکل از دستگاههای ذیربط بررسی می شود.

سرپرست سازمان بازرگانی استان ارزش صادرات، روند رشد صادرات، گستردگی بازار های هدف، شناسایی بازار های جدید، ماندگاری در بازار، سابقه فعالیت صادراتی و... را از مهمترین شاخصهای انتخاب صادر کننده نمونه عنوان کرد.

وی اضافه کرد: مهارتهای فنی و تخصصی، فعالیتهای بازاریابی و انجام تبلیغات موثر، دارا بودن گواهی نامه های بین المللی و ملی استاندارد و واحد درجه بندی، فرآوری، بسته بندی، سردخانه، طرح توسعه یا جذب سرمایه گزاری خارجی، عضویت در تشکل صادراتی و... از دیگر شاخصها و ویژگیهای این انتخاب است.



بیک زاده تجارت خارجی را موتور محرک رشد اقتصادی و عامل تاثیر گزار بر توسعه اقتصادی کشور ها برشمرد و یادآور شد: بر اساس اصول حاکم بر تجارت بین المللی، در شرایط کنونی کشوری موفق است که بتواند براساس مزیتهای نسبی و رقابتی خود تولید و در صادرات تخصص پیدا کند.

وی با بیان اینکه تولید و توسعه پایدار را می توان از طریق تجارت خارجی بویژه صادرات پیگیری کرد، ابراز داشت: روز ملی صادرات از سال 76 تعیین شده تا ضمن تاکید بر نقش اساسی صادرات بر توسعه اقتصادی کشور، فرهنگ و تفکر صادراتی در جامعه از طریق تقدیر و تشویق صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نهادینه شود.

به گفته این مسئول تقویت عزم ملی برای صادرات، گسترش فرهنگ عمومی صاردات، ارتقا منزلت اجتماعی صادرکنندگان، گسترش فرهنگ تولید برای صادرات، معرفی الگوهای صادراتی موفق در عرصه تولید، تسهیل روند تجارت خارجی، ظرفیت سازی برای توسعه صاردات، پیوند با اقتصاد جهانی و معرفی توانمندیهای صادراتی کشور از اهداف اصلی نامگذار روز صادرات است.