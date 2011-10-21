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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

فروتن در گفتگو با مهر:

چهار بازیکن ذوب‌آهن مقابل استقلال غایب هستند

چهار بازیکن ذوب‌آهن مقابل استقلال غایب هستند

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم ذوب‌آهن اصفهان از غیبت چهار بازیکن اصلی ذوب‌آهن در دیدار با استقلال خبر داد.

اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصدومیت بازیکنان ذوب‌آهن اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر سه بازیکن ما مصدوم هستند و در تمرین دیروز علاوه بر سینا عشوری و محمد صلصالی، فلیپ آلوز دسوزا هم مصدوم بود و به صورت انفرادی تمرین می‌کرد.

وی در مورد بازیکنان محروم ذوب‌آهن هم ادامه داد: هوگو ماچادو در دیدار ذوب‌آهن مقابل نفت تهران با دریافت کارت زرد سوم، دیدار فردای ذوب‌آهن را از دست داد.

سرپرست ذوب‌آهن بیان داشت: تمرین دیروز تیم ذوب‌آهن در آستانه دیدار با استقلال در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد و در این تمرین که در نهایت نشاط و شادی برگزار شد همه بازیکنان تیم برای پیروزی مقابل استقلال هم قسم شدند.

دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و استقلال عصر شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1439182

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