اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصدومیت بازیکنان ذوب‌آهن اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر سه بازیکن ما مصدوم هستند و در تمرین دیروز علاوه بر سینا عشوری و محمد صلصالی، فلیپ آلوز دسوزا هم مصدوم بود و به صورت انفرادی تمرین می‌کرد.

وی در مورد بازیکنان محروم ذوب‌آهن هم ادامه داد: هوگو ماچادو در دیدار ذوب‌آهن مقابل نفت تهران با دریافت کارت زرد سوم، دیدار فردای ذوب‌آهن را از دست داد.

سرپرست ذوب‌آهن بیان داشت: تمرین دیروز تیم ذوب‌آهن در آستانه دیدار با استقلال در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد و در این تمرین که در نهایت نشاط و شادی برگزار شد همه بازیکنان تیم برای پیروزی مقابل استقلال هم قسم شدند.