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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

تیروکمان قهرمانی آسیا - تهران/

کسب نخستین مدال طلای کشور/ تیم کامپوند مردان ایران، کره را شکست داد

کسب نخستین مدال طلای کشور/ تیم کامپوند مردان ایران، کره را شکست داد

دومین روز از رقابت‌های تیروکمان قهرمان آسیا و انتخابی المپیک لندن با کسب نخستین مدال طلای ایران در کمان کامپوند مردان همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های تیروکمان قهرمان آسیا و انتخابی المپیک 2012 لندن ظهر امروز جمعه، تیم کامپوند مردان ایران در فینال مسابقات برابر کره‌جنوبی به پیروزی 209 بر 197 دست یافت و اولین مدال طلای کشورمان را در این رقابت‌ها کسب کرد.

این دیدار در شرایط و وضعیت جوی نامناسب هوا همراه با باد و خاک همراه شد که تیم ایران در راند آخر، با نخستین امتیازی که بدست آورد، قهرمانی‌اش را مسجل کرد. مجید قیدی، امیر کاظم‌پور و رضا زمانی‌نژاد ترکیب تیم ایران را تشکیل می‌دادند. در ادامه این مسابقات عصر امروز تیم‌های در ماده حذفی میکس کامپوند و ریکرو به مصاف همدیگر می‌روند.

هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 28 مهر تا 2 آبان‌ماه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1439183

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