به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید منصور رایگانی در افتتاحیه سمپوزیوم تازه های پوکی استخوان در بیمارستان شهید مدرس تهران گفت: پوکی استخوان شایعترین بیماری متابولیکی استخوانی است که در تمام دنیا شیوع دارد و در جمعیت بالای 50 سال در زنان و مردان با نسبتهای متفاوتی دیده می شود.

نایب رئیس انجمن طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران افزود: شیوع پوکی استخوان در زنان در جمعیت بالای 50 سال از حدود 40 تا 70 درصد در نقاط مختلف دنیا گزارش شده است. البته در مردان درصد شیوع پوکی استخوان کمتر است اما از سنین 75 سالگی به بالا درصد شیوع خیلی بیشتر شده و تقریبا در زنان و مردان هم با یگدیگر مساوی است.

وی تصریح کرد: مهمترین نگرانی که از پوکی استخوان وجود دارد عوارض پوکی استخوان است که در شکستگی نمود پیدا می کند. یکی از عوارض پوکی استخوان، شکستگی استخوان ران است که در افراد سالمند منجر به ایجاد بی حرکتی و ناتوانی در راه رفتن می شود که این بی حرکتی و احساس نیازی که بیمار به عمل جراحی می کند عوارض متعددی بروی بیمار ایجاد می کند و ممکن است در مواردی منجر به مرگ بیمار شود. از سوی دیگر شکستگی که در ستون فقرات پشتی و کمری ایجاد می شود در افراد مسن می تواند علاوه بر ایجاد درد و ضایعات ساختاری در ستون فقرات باعث ایجاد ضایعات نخاعی و ضایعات ریشه های کمری هم شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه مهمترین راه برخورد با پوکی استخوان پیشگیری از بروز آن است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دوره هایی که باید از این بیماری پیشگیری کرد دوران کودکی، نوجوانی و آغاز دوران بزرگسالی است که عمدتا با روشهای تغذیه ای و ورزشهای مناسب و رسیدن نور آفتاب مناسب به استخوان تامین می شود و در نهایت استخوانها را قوی نگه داشته و تراکم مناسب استخوانها را ایجاد می کند. البته روشهای مناسب ورزشی باید همراه با حرکت و ایجاد استرس و فشار روی استخوان مانند دویدن و وزنه های ملایم باشد.

وی ادامه داد: تغذیه مناسب هم شامل استفاده از مواد غذایی حاوی انواع ویتامینها، پروتئینها، کلسیم و مواد معدنی و اجتناب از مصرف مواد غذایی با حالت اسیدی است. همچنین این تغذیه شامل استفاده از مواد غذایی حاوی ویتامین دی هم می شود.

رایگانی افزود: یکی از اقدامات مهم در سنین سالمندی که افراد بیشتر دچار پوکی استخوان می شوند روشهای جلوگیری از یروز شکستگی یا تکنیکهایی است که فرد باید به کار بگیرد تا دچار افتادگی منجر به شکستگی نشود. در این راستا یکی از مهمترین روشها انجام ورزشهای مناسب هماهنگی است که باعث حفظ تعادل فرد می شود و البته پوشش مناسب به لحاظ کفش دارای آج و نزدیکی محل خواب به سرویس بهداشتی نیز حائز اهمیت است.